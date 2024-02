Como pegar celular descartável GRÁTIS da Brahma no Carnaval

O Carnaval é um período de festa intensa, onde a alegria e a diversão tomam conta das ruas em todo o Brasil. No entanto, a preocupação com a segurança dos pertences pessoais, especialmente os celulares, pode ser um empecilho para alguns foliões.

Pensando nisso, a Brahma traz uma solução inovadora para o Carnaval deste ano: o Brahma Phone, um celular descartável que promete mudar a forma como as pessoas curtem a festa.

Inovação no Carnaval: Brahma distribui celulares descartáveis para foliões curtirem sem preocupações. (Foto divulgação)

Simplicidade e Praticidade ao Alcance dos Foliões

O Brahma Phone, uma versão especialmente adaptada do Positivo Twist 5, é desenhado para atender às necessidades básicas de comunicação e orientação durante o Carnaval. Equipado com funcionalidades essenciais como chamadas, SMS, aplicativo de transporte, GPS integrado e uma câmera de 8 MP, o dispositivo garante que você permaneça conectado sem o risco de perder seu celular principal.

Apesar de sua proposta descartável, o Brahma Phone não economiza em especificações técnicas:

Processador: Unisoc SC7731 quad-core

Unisoc SC7731 quad-core Memória RAM: 1 GB

1 GB Armazenamento Interno: 64 GB

64 GB Tela: IPS LCD de 6,26 polegadas

IPS LCD de 6,26 polegadas Bateria: 3000 mAh

3000 mAh Sistema Operacional: Android 12 Go

Essas especificações garantem performance suficiente para as atividades básicas durante o Carnaval, proporcionando uma experiência de uso adequada para a proposta do dispositivo.

Como Adquirir seu Celular Descartável da Brahma

A Brahma estará distribuindo o Brahma Phone gratuitamente em pontos específicos de Salvador e do Rio de Janeiro, com um limite de 200 unidades por dia. Para ter a chance de adquirir um, é necessário ser maior de 21 anos e apresentar um documento de identificação com foto. No total, 800 aparelhos serão distribuídos durante o período de festas, oferecendo uma oportunidade única para os foliões.

Inovação com Responsabilidade

A iniciativa da Brahma de oferecer celulares descartáveis durante o Carnaval não apenas aborda a preocupação com a segurança dos dispositivos móveis, mas também reflete um compromisso com a experiência positiva e sem estresse dos participantes. O Brahma Phone é um testemunho da criatividade e do cuidado da marca em proporcionar momentos inesquecíveis aos seus consumidores, sem que estes tenham que se preocupar com a integridade de seus pertences.

Dicas para um Carnaval Seguro

Além de considerar o uso de um celular descartável como o Brahma Phone, aqui estão algumas dicas para manter seus pertences seguros durante o Carnaval:

Minimalismo: Leve consigo apenas o essencial, optando por documentos digitais ou cópias e uma quantidade limitada de dinheiro.

Leve consigo apenas o essencial, optando por documentos digitais ou cópias e uma quantidade limitada de dinheiro. Acessórios Seguros: Prefira bolsas transversais ou pochetes que possam ser mantidas à frente do corpo.

Prefira bolsas transversais ou pochetes que possam ser mantidas à frente do corpo. Atenção: Mantenha-se consciente do seu entorno, especialmente em locais com grande aglomeração de pessoas.

Com o Brahma Phone, a marca oferece uma solução inovadora que permite aos foliões desfrutar do Carnaval com uma preocupação a menos. Esta iniciativa destaca a importância da segurança e da praticidade, permitindo que todos tenham uma experiência memorável e livre de preocupações com seus celulares.

