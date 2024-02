Apesar de um atraso de dois meses na divulgação, o Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central revelou que uma quantia significativa de recursos ainda não foi recuperada pelos brasileiros. Até o final de dezembro do ano passado, foi reportado que R$ 7,59 bilhões permaneciam sem ser resgatados no sistema financeiro.

Mais de R$ 7,4 bilhões ainda podem ser sacados pelos brasileiros a partir de agora; quem recebe | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Brasileiros possuem milhões para receber

Até agora, dos R$ 13,33 bilhões disponíveis para saque através do SVR, apenas R$ 5,74 bilhões foram efetivamente retirados. Vale ressaltar que as informações sobre o SVR são atualizadas com um intervalo de dois meses.

Estatísticas de Resgate

Participantes : Desde o lançamento do programa em fevereiro de 2022, 17.928.779 dos 60.984.441 correntistas elegíveis já realizaram o resgate, o que representa apenas 29,4% do total.

: Desde o lançamento do programa em fevereiro de 2022, 17.928.779 dos 60.984.441 correntistas elegíveis já realizaram o resgate, o que representa apenas 29,4% do total. Demografia : Entre os que resgataram, 17.016.755 são pessoas físicas, enquanto 912.024 são pessoas jurídicas.

: Entre os que resgataram, 17.016.755 são pessoas físicas, enquanto 912.024 são pessoas jurídicas. Pendentes: Ainda existem cerca de 39.952.928 pessoas físicas e 3.102.734 pessoas jurídicas que não acessaram seus recursos.

Você pode gostar: Modo “Carnaval” do Nubank pode salvar seu mês de fevereiro

Valores são divulgados

A maior parte dos recursos ainda não sacados corresponde a valores menores. A distribuição é a seguinte:

63,49% dos beneficiários têm direito a até R$ 10.

25,11% podem resgatar valores entre R$ 10,01 e R$ 100.

9,68% têm direito a quantias entre R$ 100,01 e R$ 1.000.

Somente 1,73% dos correntistas têm valores acima de R$ 1.000 para resgatar.

Novidades do SVR

Após um período de inatividade, o SVR foi reativado em março de 2023, introduzindo melhorias significativas. Essas incluem novas fontes de recursos, um sistema de agendamento atualizado e a possibilidade de resgatar valores de pessoas falecidas.

Os recursos cobertos pelo SVR variam desde contas bancárias encerradas a cotas de cooperativas de crédito, incluindo também tarifas cobradas indevidamente e valores de consórcios encerrados. Alguns recursos que foram implementados:

Sala de Espera Virtual: Uma nova funcionalidade que permite consultas no mesmo dia, sem a necessidade de agendar baseado no ano de nascimento ou na data de fundação da empresa.

Consulta para Falecidos: Agora é possível consultar valores pertencentes a pessoas falecidas, facilitando o acesso por herdeiros ou representantes legais.

Transparência em Contas Conjuntas: O sistema agora oferece mais detalhes sobre os valores resgatados, incluindo informações sobre a instituição financeira responsável e a faixa de valor do recurso esquecido.

Essas atualizações visam facilitar o acesso dos cidadãos aos seus recursos esquecidos e melhorar a transparência do processo de resgate.

Você pode gostar: Modo “Carnaval” do Nubank pode salvar seu mês de fevereiro

É possível antecipar estes valores?

A possibilidade de antecipar valores esquecidos no sistema financeiro, como aqueles disponíveis no Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central, depende diretamente das regras e procedimentos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil e pelas instituições financeiras responsáveis pelos valores.

Caso haja interesse em antecipar recursos financeiros de outra natureza, como recebíveis de cartão de crédito ou adiantamento de salário, existem produtos e serviços financeiros específicos oferecidos por bancos e fintechs que podem atender a essas necessidades. Estes serviços permitem aos clientes acessar valores futuros de forma antecipada, mas estão sujeitos a taxas e condições estabelecidas por cada instituição.

É importante sempre consultar as informações oficiais mais recentes disponibilizadas pelo Banco Central ou pela instituição financeira responsável pelos valores para entender as opções disponíveis e os procedimentos para o resgate ou antecipação de valores esquecidos ou de outros tipos de créditos.

Você pode gostar: Investidor com R$ 100; nova ferramenta do app: Nubank quer que você saiba tudo