O botão oculto da TV Samsung para resolver problema comum

Você já se viu naquela situação incômoda em que o controle remoto da TV desaparece justamente quando você mais precisa? Pois bem, as Smart TVs da Samsung chegam com uma solução inovadora que promete acabar com esse contratempo.

Surpreendentemente, a gigante sul-coreana equipou alguns de seus modelos com um botão “escondido”, uma alternativa prática e pouco conhecida ao controle remoto tradicional.

Nunca mais se preocupe em perder o controle remoto: o botão oculto da Samsung resolve o problema. (Foto divulgação)

Botão oculto da TV Samsung: O Segredo por Trás do Design

Em um movimento audacioso e criativo, a Samsung decidiu eliminar gradualmente os botões visíveis em suas Smart TVs, apostando em um design mais limpo e sofisticado. Essa tendência, que visa otimizar a estética e a funcionalidade dos aparelhos, resultou na incorporação discreta de um botão multifuncional em modelos selecionados.

Localizado de forma quase imperceptível abaixo do logotipo central, este botão oferece acesso às funções essenciais da TV, permitindo uma operação completa mesmo na ausência do controle remoto.

Em modelos específicos lançados a partir de 2018, a Samsung introduziu uma série de cinco botões discretos que permitem navegar pelo menu da TV com facilidade. Esses botões, que incluem setas direcionais e um botão seletor, são quase invisíveis a olho nu, mas incrivelmente eficientes.

Graças a essa inovação, os usuários podem realizar ajustes, mudar de canal e acessar conteúdos variados sem precisar do controle remoto.

Veja mais sobre: Novo Samsung deve usar IA para saber se dono está com RAIVA

Variações Pensadas para Cada Usuário

A Samsung não parou por aí e adaptou o design “escondido” a diferentes modelos de TVs, variando a abordagem conforme a necessidade. Em algumas versões, optou-se por um único botão multifuncional localizado estrategicamente para oferecer uma operação intuitiva e simplificada.

Esse botão único, situado abaixo do receptor de sinal infravermelho, permite acessar uma gama de funções com simples comandos de pressão, demonstrando o compromisso da Samsung com a conveniência do usuário.

Controle Total na Palma da Sua Mão

Além da solução física, a Samsung também pensou na integração tecnológica, oferecendo o controle das Smart TVs por meio de smartphones. O aplicativo SmartThings, disponível tanto para Android quanto para iOS, transforma o seu dispositivo móvel em um controle remoto virtual, ampliando as possibilidades de interação com a TV.

Essa funcionalidade, além de prática, é uma forma moderna e eficaz de garantir que você sempre tenha controle sobre sua TV, independentemente de onde o controle remoto físico esteja.

A abordagem inovadora da Samsung, ao esconder botões funcionais em suas Smart TVs e oferecer alternativas digitais de controle, não só reflete o seu compromisso com o design e a funcionalidade, mas também representa uma solução inteligente para o cotidiano dos usuários.

Agora, mesmo que o controle remoto se perca no sofá ou em algum canto da casa, você tem à disposição métodos alternativos e eficientes para continuar desfrutando do seu entretenimento sem interrupções. Essa é uma tecnologia inovadora!

Leia mais: Celular Samsung: como usar ferramenta que cria textos e imagens com IA