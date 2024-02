Bônus e valores adicionas em POUCOS DIAS: qual o valor do Bolsa Família de fevereiro

Fevereiro se apresenta como um mês promissor para os beneficiários do Bolsa Família, com a Caixa Econômica Federal agendando os depósitos a partir do dia 16. Este mês traz consigo a perspectiva de um alívio financeiro adicional para as famílias cadastradas.

Na qual poderão ver seus benefícios básicos incrementados por uma série de complementos, potencialmente elevando o total recebido para além da marca de mil reais.

Estes brasileiros podem receber o benefício ‘turbinado’

Para ser um beneficiário do Bolsa Família neste mês, é imperativo estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com uma renda familiar per capita de até R$ 218, e ter a aprovação confirmada para participar do programa.

O diferencial em fevereiro, contudo, reside na possibilidade de um aumento no valor recebido por alguns participantes, resultado direto de atualizações nos depósitos e na introdução de benefícios adicionais.

Você pode gostar: CPF convocado alegra brasileiros e a festa começou: Governo Federal está distribuindo kits 100% grátis

Estrutura do Benefício em Fevereiro

O pilar do Bolsa Família é o pagamento base de R$ 600, garantido a todas as famílias elegíveis. Uma exceção se aplica àqueles que, durante a vigência do Auxílio Brasil, optaram por adquirir um empréstimo consignado, o que resulta em um desconto mensal de R$ 160, limitado a um período de 24 meses, para a quitação do crédito.

Detalhamento dos valores:

R$ 600 : Valor base para todas as famílias beneficiárias;

: Valor base para todas as famílias beneficiárias; R$ 150 : Suplemento destinado a crianças de 0 a 6 anos;

: Suplemento destinado a crianças de 0 a 6 anos; R$ 50 : Adicional para crianças maiores de 7 anos, gestantes e jovens até a idade de 18 anos;

: Adicional para crianças maiores de 7 anos, gestantes e jovens até a idade de 18 anos; R$ 50 : Auxílio específico para bebês de até 6 meses;

: Auxílio específico para bebês de até 6 meses; R$ 100 a R$ 110: Valor do Auxílio Gás, disponibilizado na mesma data do Bolsa Família, embora não abranja a totalidade dos beneficiários.

Complementos no benefício de fevereiro

O valor fixo de R$ 600 é apenas o início, pois certas famílias terão a oportunidade de acessar fundos adicionais. Estes incluem bônus por composição familiar e a reintrodução do auxílio destinado à compra de botijões de gás, elementos que podem significativamente aumentar o valor total disponibilizado em fevereiro.

Bônus por Composição Familiar : Dependendo da estrutura familiar, valores extras são designados para atender às necessidades específicas de cada grupo familiar.

: Dependendo da estrutura familiar, valores extras são designados para atender às necessidades específicas de cada grupo familiar. Auxílio Gás: Entre R$ 100 e R$ 110 são disponibilizados como parte desse benefício, embora não seja universal a todos os beneficiários.

Para os interessados em confirmar o montante exato a ser recebido, a consulta já está disponível, facilitando o planejamento financeiro das famílias beneficiadas. Este mês de fevereiro se destaca não apenas pela continuidade do apoio financeiro proporcionado pelo Bolsa Família, mas também pela expansão desse suporte através de benefícios adicionais e complementares, refletindo o compromisso do governo em atender às necessidades das famílias mais vulneráveis do país.

Você pode gostar: INSS muda, Bolsa Família aumenta e mais: novidades do governo Lula