Como retirar absorvente de graça no posto de saúde?

O desafio da pobreza menstrual é enfrentado diariamente por muitas pessoas no Brasil. Para abordar essa questão, o governo lançou o Programa de Promoção da Dignidade Menstrual em 22 de janeiro, um marco na luta pela igualdade de acesso a produtos de higiene menstrual.

Este programa inovador é direcionado a pessoas cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, beneficiando indivíduos que menstruam, na faixa etária de dez a 49 anos. O objetivo é assegurar que a falta de absorventes não seja um obstáculo para a participação plena na sociedade.

Estas mulheres terão direito a absorvente gratuito

Respondendo à necessidade urgente de acesso a produtos de higiene menstrual, o programa se estabeleceu como uma solução vital. Com mais de 31 mil Farmácias Populares espalhadas por 4.400 municípios brasileiros, a iniciativa promove não apenas a dignidade menstrual, mas também a conscientização sobre saúde e higiene pessoal.

O sucesso deste programa depende de uma eficaz estratégia de divulgação, liderada pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e apoiada por diversas unidades de serviço. Esses esforços visam educar o público elegível sobre os benefícios do programa e aumentar a conscientização geral sobre a importância da dignidade menstrual.

Critérios para conseguir acesso ao benefício

Para ter direito aos absorventes gratuitos, é necessário estar inscrito no Cadastro Único com um CPF válido. Há critérios específicos para estudantes e não estudantes, mas o foco principal é garantir que as pessoas em situação de vulnerabilidade possam exercer seu direito à dignidade menstrual.

Os beneficiários podem retirar até 40 absorventes a cada 56 dias, por meio do Programa Farmácia Popular. Para isso, é preciso apresentar uma autorização especial, que pode ser obtida pelo aplicativo ou site do Meu SUS Digital, além de um documento de identificação.

Fique atento a estes detalhes

Reconhecendo as variadas necessidades de seu público-alvo, o programa oferece a opção de retirada dos produtos por terceiros, mediante a apresentação de uma procuração específica. Essa flexibilidade é fundamental para assegurar que todas as pessoas beneficiadas tenham acesso aos absorventes, independentemente de suas condições pessoais ou limitações.

O Programa de Promoção da Dignidade Menstrual representa um avanço significativo na luta contra a pobreza menstrual no Brasil. Ao fornecer absorventes gratuitos e promover a educação sobre saúde menstrual, o governo dá um passo importante em direção à igualdade e ao bem-estar de milhões de pessoas.

Existe alguma alternativa ‘natural’ ao uso do absorvente?

Sim, existem várias alternativas naturais e sustentáveis ao uso de absorventes descartáveis, que podem ser consideradas por quem busca opções mais ecológicas ou que ofereçam maior conforto. Algumas dessas alternativas incluem:

Coletor Menstrual: Feito de silicone médico ou TPE (elastômero termoplástico), o coletor menstrual é uma pequena taça que se insere na vagina para coletar o fluxo menstrual, em vez de absorvê-lo. Reutilizável por até 10 anos, dependendo da marca e do cuidado, representa uma opção econômica e ecológica. Absorventes de Pano Reutilizáveis: Confeccionados em tecidos naturais como algodão, bambu ou cânhamo, estes absorventes podem ser lavados e reutilizados. São confortáveis, permitem que a pele respire melhor e reduzem o risco de irritações. Calcinhas Menstruais: São peças de vestuário íntimo projetadas para absorver o fluxo menstrual, eliminando a necessidade de absorventes externos. Com camadas de tecido tecnológico que garantem proteção contra vazamentos, odores e sensação de umidade, as calcinhas menstruais são reutilizáveis e podem durar vários anos com o cuidado adequado. Discos Menstruais: Semelhantes aos coletores, os discos menstruais são feitos de silicone médico ou TPE e inseridos na vagina. A diferença principal é que eles se posicionam mais profundamente, próximo ao colo do útero, e podem ser usados durante a relação sexual sem serem sentidos. Também são reutilizáveis, dependendo do modelo.

Ao considerar alternativas naturais aos absorventes descartáveis, é importante pesquisar e experimentar diferentes opções para encontrar a que melhor se adapta ao seu corpo e ao seu estilo de vida. Muitas dessas alternativas não apenas reduzem o impacto ambiental, mas também podem oferecer maior conforto e conveniência durante o período menstrual.

