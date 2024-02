Cólicas, gases e diarreia após a ingestão de produtos lácteos, como leite, queijos e iogurtes? Esses sintomas podem ser indicativos de intolerância à lactose, uma condição caracterizada pela incapacidade do organismo em digerir adequadamente a lactose, o açúcar presente no leite.

Estudos do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos (NIH) apontam que essa condição afeta até 70% da população mundial em algum grau.

Você pode gostar: Vegetal barato ajuda na luta contra o câncer e o mal-estar físico

Para saber se tem intolerância à lactose, veja estes 7 sinais | Imagem de ha11ok por Pixabay

Estes são os sinais mais claros de intolerância à lactose

As causas subjacentes do distúrbio digestivo A intolerância à lactose é frequentemente desencadeada pela ausência parcial da enzima lactase, podendo ter origem genética, manifestando-se desde a infância, ou surgir na vida adulta.

O problema se manifesta no intestino delgado, onde a lactose deveria ser decomposta em seus componentes simples, galactose e glicose, um processo essencial para a absorção dos alimentos. A enzima lactase desempenha um papel fundamental nesse processo.

Quando esta enzima está deficiente ou ausente, a lactose não é devidamente digerida e acaba fermentando no intestino.

Sinais reveladores da intolerância à lactose Quando a lactose não é devidamente processada, ela permanece no trato intestinal e se torna alimento para a flora bacteriana ali presente. Isso, por sua vez, resulta nos sintomas mais comuns associados a essa condição:

Sons audíveis do movimento intestinal, frequentemente manifestados como borbulhas ou ruídos provenientes do trato digestivo, podendo também levar a flatulências; Diarreia, uma reação que ocorre algumas horas após a ingestão de produtos lácteos por pessoas com intolerância à lactose; Dores abdominais, variando de leves a severas, são uma experiência comum para aqueles que sofrem dessa intolerância; Sensação de inchaço abdominal, resultante do acúmulo de gases no sistema gastrointestinal, levando a desconforto; Náuseas e vômitos, particularmente em casos mais graves de intolerância à lactose; Diarreia ácida, uma manifestação mais séria da condição, que pode causar irritação na pele ao redor do ânus; Perda de peso, que pode ocorrer em casos mais graves de intolerância à lactose devido à inadequada ingestão de líquidos e nutrientes.

Você pode gostar: O jeito que você anda mostra se terá Alzheimer em breve

Os sintomas podem ser variados

A intensidade e o momento de manifestação dos sintomas podem variar, ocorrendo minutos ou horas após o consumo de alimentos ricos em lactose. O diagnóstico preciso da intolerância à lactose geralmente envolve consultar um médico ou nutricionista.

Diagnóstico e como lidar com a intolerância à lactose Em geral, os profissionais de saúde podem recomendar que o paciente suspenda o consumo de alimentos com lactose por um período para verificar se os sintomas diminuem ou desaparecem. Em seguida, o paciente reintroduz a substância para avaliar se os desconfortos retornam.

Outra opção para o diagnóstico é o teste de hidrogênio respiratório, um exame não invasivo que analisa o ar expirado antes e após a ingestão de lactose. A fermentação da lactose no intestino resulta em uma produção excessiva de hidrogênio. Se o teste mostrar um aumento significativo no nível de hidrogênio no ar exalado, isso pode indicar intolerância à lactose.

Em alguns casos, um teste genético pode ser usado para determinar a origem ou predisposição genética da doença.

Para lidar com a intolerância à lactose, é essencial adotar uma dieta equilibrada, evitando alimentos que contenham lactose. No entanto, em casos mais leves, pequenas quantidades de lactose ocasionalmente podem ser toleradas sem efeitos colaterais significativos. Existem também produtos “sem lactose” disponíveis no mercado.

É importante seguir as orientações do médico e nutricionista para garantir uma dieta saudável e adequada às necessidades do corpo, mesmo com a intolerância à lactose.

Você pode gostar: Harvard afirma que este alimento deixa você mais jovem