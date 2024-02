Comunicado: R$ 6.600 serão pagos a partir de fevereiro pelo governo

O Governo Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), anunciou o aguardado calendário de pagamentos do Bolsa Família para o mês de fevereiro.

Este anúncio é especialmente relevante para as mais de 21 milhões de famílias beneficiadas pelo programa assistencial, marcando o início de uma série de repasses que, somados, alcançarão o valor de R$ 6.600 até dezembro.

Benefícios a partir de fevereiro somam mais de R$ 6.000

Sob a gestão anterior de Jair Messias Bolsonaro, o Bolsa Família foi temporariamente substituído pelo Auxílio Brasil. No entanto, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, o programa foi retomado, introduzindo benefícios adicionais para atender às necessidades dos grupos mais vulneráveis. Os beneficiários agora têm acesso a seis benefícios adicionais, variando conforme a necessidade de cada família:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por membro familiar; Benefício Complementar (BCO): complemento para famílias que não alcançam o mínimo de R$ 600; Benefício Primeira Infância (BPI): R$ 150 adicionais para crianças de até sete anos; Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 extras para gestantes e jovens até 18 anos; Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): suplemento de R$ 50 para bebês de até sete meses; Benefício Extraordinário de Transição (BET): garantia de que nenhum beneficiário receba menos do que o valor anterior do Auxílio Brasil, válido até maio de 2025.

Este conjunto de medidas reforça o compromisso do governo em apoiar as famílias mais necessitadas, garantindo suporte financeiro contínuo e atendendo às diversas necessidades de seus beneficiários. Portanto, a soma desses benefícios somando com os adicionais nestes 12 meses do ano; podem chegar a mais de R$ 6.000.

Calendário é divulgado

Os pagamentos são efetuados nos últimos dez dias de cada mês, exceto em dezembro, quando ocorrem mais cedo devido às celebrações de fim de ano. Os beneficiários recebem de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), conforme detalhado abaixo:

NIS final 1: 16 de fevereiro;

NIS final 2: 19 de fevereiro;

NIS final 3: 20 de fevereiro;

NIS final 4: 21 de fevereiro;

NIS final 5: 22 de fevereiro;

NIS final 6: 23 de fevereiro;

NIS final 7: 26 de fevereiro;

NIS final 8: 27 de fevereiro;

NIS final 9: 28 de fevereiro;

NIS final 0: 29 de fevereiro.

Em meio a este calendário, muitos beneficiários ficaram na dúvida se é possível fazer consignado do Bolsa Família. Entretanto, até a última atualização do programa;

não era possível realizar empréstimos consignados com base nos benefícios recebidos pelo Bolsa Família. O programa Bolsa Família, administrado pelo Ministério da Cidadania, foi desenhado para fornecer apoio financeiro direto às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza no Brasil, com o objetivo de ajudá-las a superar sua situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Os empréstimos consignados caracterizam-se por terem as parcelas descontadas diretamente da folha de pagamento ou do benefício previdenciário do tomador do empréstimo. No entanto, essa modalidade de crédito geralmente se aplica a salários, aposentadorias e pensões, e não a benefícios assistenciais como o Bolsa Família, visto que estes são destinados à subsistência básica do beneficiário e sua família.

É importante notar que, com a transição do Bolsa Família para o Auxílio Brasil e as mudanças subsequentes em programas sociais, as políticas e as ofertas de crédito podem ser atualizadas.

Portanto, recomenda-se verificar diretamente com órgãos oficiais ou instituições financeiras autorizadas para obter informações atualizadas sobre a elegibilidade para empréstimos consignados ou outras modalidades de crédito para beneficiários de programas sociais.

