Trabalha por conta? Veja como sacar R$ 1.412 em 2024

O ano de 2024 traz uma excelente notícia para milhões de trabalhadores brasileiros: a possibilidade de sacar até um salário mínimo, o equivalente a R$ 1.412, através do abono salarial PIS/Pasep. A partir do dia 15 de fevereiro, mais de 24 milhões de pessoas começarão a receber esse benefício, que segue até 15 de agosto, baseado no mês de nascimento dos beneficiários.

A sua chance de 2024: Saiba como os trabalhadores podem aproveitar o abono salarial. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Veja como sacar R$ 1.412 em 2024

O abono salarial é uma ajuda financeira anual destinada aos trabalhadores de empresas privadas e servidores públicos que se enquadram em critérios específicos. Para estar elegível, é necessário:

Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos ;

; Ter trabalhado por pelo menos 30 dias , consecutivos ou não, no ano-base de 2022 para uma pessoa jurídica;

, consecutivos ou não, no ano-base de 2022 para uma pessoa jurídica; Ter recebido, em média, até dois salários mínimos mensais de remuneração durante o período;

mensais de remuneração durante o período; Ter os dados corretamente informados pelo empregador na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) ou no eSocial.

Infelizmente, trabalhadores autônomos não se qualificam para o abono salarial, dado que o benefício é direcionado somente àqueles com vínculo empregatício formal.

Veja a diferença entre o PIS e o PASEP

O PIS (Programa de Integração Social) e o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) são dois programas brasileiros que, embora tenham propósitos semelhantes, se destinam a públicos diferentes.

A principal diferença entre eles reside no grupo de trabalhadores que cada um atende. O PIS é direcionado aos empregados do setor privado, administrado pela Caixa Econômica Federal, enquanto o PASEP é voltado para os servidores públicos, sendo gerenciado pelo Banco do Brasil.

Ambos os programas visam integrar o empregado na vida e no desenvolvimento das empresas, proporcionando a distribuição de renda através do abono salarial e contribuindo para o financiamento de benefícios como o seguro-desemprego e o FGTS.

Calendário de Pagamento: Marque as Datas!

Para organizar o recebimento do seu abono, confira o calendário de pagamento:

Janeiro: a partir de 15 de fevereiro

Fevereiro: a partir de 15 de março

Março e Abril: a partir de 15 de abril

Maio e Junho: a partir de 15 de maio

Julho e Agosto: a partir de 17 de junho

Setembro e Outubro: a partir de 15 de julho

Novembro e Dezembro: a partir de 15 de agosto

Como Consultar Seu Abono PIS/Pasep

Para verificar a disponibilidade e o valor do seu abono, utilize o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível tanto para Android quanto para iOS. Após fazer o login com sua conta Gov.br, acesse a aba “Benefícios” e selecione “Abono Salarial” para todas as informações necessárias.

Este benefício representa uma oportunidade valiosa para muitos brasileiros reforçarem suas finanças. Com o pagamento do abono salarial PIS/Pasep, o governo federal reforça seu compromisso em apoiar o trabalhador, especialmente em um momento econômico desafiador.

Não deixe de verificar sua elegibilidade e preparar-se para sacar o seu abono dentro do período estipulado. Esta é uma chance imperdível de fazer o seu dinheiro trabalhar a seu favor em 2024. Aproveite ao máximo essa oportunidade e garanta o seu benefício dentro do prazo!

