Corra antes que feche: agências do INSS vão parar

Carnaval é sinônimo de alegria e festa por todo o país, mas não podemos esquecer dos compromissos e necessidades cotidianas, especialmente quando se trata dos serviços essenciais do INSS. Este ano, a folia traz alterações importantes que você precisa conhecer para não ser pego de surpresa.

Prepare-se para o Carnaval: Agências do INSS fecham, mas a assistência continua online. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Agências do INSS: O que muda no Carnaval?

Durante o Carnaval, especificamente na segunda (12) e terça-feira (13), as agências do INSS fecharão suas portas para o atendimento presencial. Mas não se preocupe! A partir das 14h da Quarta-feira de Cinzas, o atendimento retorna à normalidade, prontos para receber os segurados com toda a atenção que merecem.

A boa notícia é que a tecnologia está a nosso favor. Para quem precisa de serviços do INSS durante os dias de festa, a solução está na ponta dos dedos. A plataforma digital Meu INSS, o aplicativo correspondente e a Central Telefônica 135 são seus melhores aliados para manter tudo em ordem sem sair de casa.

Atenção aos horários: Nos dias 10, 12 e 13, o atendimento humano por telefone estará disponível das 7h às 18h. Após esses horários, um eficiente serviço de robôs estará à disposição para garantir que você não fique desassistido.

Solicitando Benefícios no Meio da Folia

Precisa solicitar aposentadoria, pensão ou auxílio-doença durante o Carnaval? O processo é simples e totalmente online. Aqui está um passo a passo rápido:

Acesse o Meu INSS: Pode ser pelo site ou pelo app. Login: Use seu CPF e senha de acesso. Novo Pedido: Selecione essa opção e procure pelo benefício desejado. Informações: Preencha os dados solicitados para o serviço. Conclusão: Siga as instruções finais e anote o número de protocolo.

Este processo garante que, mesmo no meio da folia, seus direitos e necessidades estejam seguramente administrados.

Vale destacar que as perícias médicas também estarão em pausa durante o Carnaval. Porém, graças a um planejamento prévio, essa pausa não afetará os segurados em fila de espera. A organização cuidadosa assegura que todos serão atendidos em tempo hábil, sem prejuízos.

O Carnaval é um período de festa, mas não podemos deixar que a diversão nos faça esquecer das nossas responsabilidades. Com um pouco de planejamento e o uso inteligente dos recursos digitais disponíveis, garantimos que nossas necessidades junto ao INSS serão atendidas sem estresse.

Serviços essenciais que funcionarão no Carnaval

Além dos serviços do INSS, o Carnaval também afeta o funcionamento de outros serviços essenciais, mas não significa que você ficará desamparado. Hospitais, delegacias, bombeiros e serviços de emergência continuam operando 24 horas para garantir a segurança e o bem-estar da população.

Farmácias de plantão e supermercados com horários especiais asseguram que as necessidades básicas de cada um sejam atendidas, mesmo durante os dias de festa. É importante verificar o horário de funcionamento local desses serviços para evitar surpresas.

O transporte público, vital para a mobilidade durante o Carnaval, também passa por ajustes. Muitas cidades implementam horários especiais e rotas adicionais para atender à demanda aumentada, facilitando o acesso aos locais de festa e garantindo que os foliões possam se deslocar com segurança. Informar-se sobre essas mudanças antecipadamente pode poupar tempo e evitar contratempos.

Assim, mesmo em meio à folia, é possível ter acesso a serviços essenciais sem maiores preocupações, permitindo que todos aproveitem o Carnaval com tranquilidade e segurança.

