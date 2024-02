Perder peso pode ser mais acessível e eficaz do que muitos imaginam, combinando uma dieta equilibrada à escolha acertada do momento para a prática de exercícios. A pergunta que persiste entre aficionados por saúde e bem-estar é: existe um horário ideal para exercitar-se que potencialize a perda de peso?

Estudos recentes, incluindo uma pesquisa significativa realizada pela Universidade de Copenhague, lançam luz sobre essa questão, mostrando como o timing dos exercícios pode ser decisivo na eficácia da queima de gordura.

Treina e não vê resultado O problema pode ser o horário | Imagem de Scott Webb por Pixabay

Este é o melhor horário para fazer atividades físicas

A prática constante de atividades físicas já é reconhecida por seus múltiplos benefícios à saúde e ao bem-estar geral. Ela não apenas contribui para a saúde física e mental, mas também é um componente chave na gestão do peso, prevenção de doenças crônicas e melhoria da qualidade de vida.

No entanto, a novidade trazida pela pesquisa é que o momento de realização desses exercícios pode amplificar significativamente os resultados, especialmente no que tange à perda de peso.

A investigação focou em identificar o “horário de ouro” para a prática de exercícios, visando a maximização da queima calórica. O estudo acompanhou ratos submetidos a treinos de alta intensidade em dois períodos: pela manhã e no fim da tarde.

Os resultados foram reveladores, indicando uma queima calórica mais acentuada nas sessões matinais, apontando para o início do dia como o momento mais propício para exercitar-se com o objetivo de emagrecer.

Por que escolher treinos matinais?

A superioridade do período matinal para a prática de exercícios reside na ativação mais intensa de genes relacionados à quebra de gordura e à termogênese, otimizando o metabolismo e favorecendo uma queima de gordura mais efetiva. Para quem visa o emagrecimento, ajustar o alarme para uma sessão de treinos ao amanhecer pode ser determinante para acelerar os resultados.

Para aqueles cujos objetivos incluem a manutenção do peso, aumento da resistência ou preservação da massa muscular, exercitar-se no final do dia pode ser mais benéfico, adaptando-se às necessidades específicas de performance e composição corporal.

Independentemente do horário de treino escolhido, é essencial cultivar hábitos saudáveis complementares, como uma alimentação balanceada e um sono de qualidade, para maximizar os efeitos positivos dos exercícios.

Este avanço científico fornece uma nova perspectiva sobre como abordar a rotina de exercícios, oferecendo uma estratégia adicional para quem busca melhorar sua saúde e forma física. Seja ao despertar, aproveitando um metabolismo revigorado, ou ao anoitecer, com foco na performance, o essencial é incorporar a atividade física à rotina.

A jornada em direção a um estilo de vida saudável e um emagrecimento eficaz é enriquecida com esse conhecimento, permitindo uma abordagem mais informada e personalizada às necessidades de cada indivíduo.

