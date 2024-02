O ano de 2024 marca um período de renovação econômica no Brasil, trazendo consigo uma onda de otimismo para os beneficiários do INSS, participantes do Bolsa Família, e trabalhadores vinculados ao regime da CLT.

Estas transformações vão além dos ajustes no salário mínimo, contemplando uma série de benefícios expandidos que visam fortalecer a segurança financeira de milhões de brasileiros.

INSS, CLT e CadÚnico: 3 benefícios com pagamento maior que R$ 1,3 MIL | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Expansão dos Benefícios do INSS e Bolsa Família

Uma das principais novidades é a proposta de reformulação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do INSS, que atende idosos e pessoas com deficiência. A proposta atual sugere a implementação de um 13º salário permanente para os beneficiários, uma medida que promete trazer um alívio financeiro significativo.

Carlos Lupi, o Ministro da Previdência Social, salientou a importância dessa iniciativa, apontando para o impacto positivo que terá na qualidade de vida dos beneficiários. Paralelamente, o programa Bolsa Família.

Essencial para o sustento de famílias em situação de vulnerabilidade, está previsto para ter um aumento de 4%, elevando o valor do benefício para aproximadamente R$ 624,00. Esta atualização reflete o empenho contínuo do governo em atender às necessidades das famílias mais necessitadas.

Elegibilidade para o BPC em 2024

O BPC é destinado a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência, garantindo um auxílio mensal equivalente a um salário mínimo. Para ter direito a esse benefício, a renda per capita familiar deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo, e o requerente precisa estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do Governo Federal.

Critérios para Recebimento do Bolsa Família em 2024

O Bolsa Família visa apoiar famílias com renda per capita de até R$ 218. Para ser elegível, além do cadastro no CadÚnico, as famílias devem cumprir requisitos relacionados à saúde e educação, como manutenção da frequência escolar e do calendário de vacinação.

Calendário de Pagamento do Bolsa Família em Fevereiro

O governo divulgou as datas de pagamento do Bolsa Família para fevereiro, organizadas de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), variando de 16 a 29 de fevereiro.

Boas Notícias para Trabalhadores CLT

Para os trabalhadores regidos pela CLT, há também motivos para celebração. A exemplo do que ocorreu no ano anterior, está programada uma nova distribuição de lucros do FGTS, prometendo um reforço financeiro baseado no saldo de cada conta. Em 2022, a Caixa Econômica Federal distribuiu R$ 12,7 bilhões em lucros, enfatizando o compromisso com a valorização do trabalhador brasileiro.

Estas medidas indicam um caminho de prosperidade e inclusão para o Brasil, destacando o compromisso do governo com o bem-estar e a segurança financeira dos cidadãos. A expansão dos benefícios do INSS, o aumento do Bolsa Família, e os bônus para trabalhadores da CLT refletem um esforço contínuo em promover uma sociedade mais equitativa e próspera.

Com a implementação dessas iniciativas, o governo brasileiro reforça sua dedicação a um 2024 repleto de avanços econômicos e esperança para a população.

