Passou o Carnaval? Confira o Bolsa Família porque tem mudança

O mês de fevereiro, seguindo as animadas festividades do Carnaval, reserva uma excelente surpresa para os 21 milhões de brasileiros beneficiados pelo Bolsa Família.

Este programa, essencial na luta contra a pobreza, está prestes a distribuir não apenas o auxílio regular, mas também vantagens adicionais significativas, incluindo o muito aguardado Vale-Gás.

Mudanças no Bolsa Família após Carnaval

Neste mês, a inclusão do Vale-Gás no pacote de benefícios do Bolsa Família simboliza um alento para muitas famílias. Com o valor estabelecido em R$ 102, o auxílio tem o propósito de facilitar a aquisição de um botijão de gás de 13 kg, contribuindo diretamente para a economia doméstica dos beneficiários.

O depósito será realizado diretamente na conta poupança do Caixa Tem, juntamente com o benefício regular do programa.

Para que as famílias se qualifiquem para o recebimento do Vale-Gás, é indispensável que o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) esteja ativo e com os dados devidamente atualizados. Esse registro é a chave para acessar não apenas o Bolsa Família, mas uma variedade de programas sociais, reforçando a importância de manter as informações em dia.

Calendário de Pagamentos de Fevereiro

O cronograma de repasses é definido pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada segurado. Veja as datas deste mês:

NIS final 1: 16 de fevereiro

16 de fevereiro NIS final 2: 19 de fevereiro

19 de fevereiro NIS final 3: 20 de fevereiro

20 de fevereiro NIS final 4: 21 de fevereiro

21 de fevereiro NIS final 5: 22 de fevereiro

22 de fevereiro NIS final 6: 23 de fevereiro

23 de fevereiro NIS final 7: 26 de fevereiro

26 de fevereiro NIS final 8: 27 de fevereiro

27 de fevereiro NIS final 9: 28 de fevereiro

28 de fevereiro NIS final 0: 29 de fevereiro

Importância do CadÚnico e Benefícios Adicionais

Além do Vale-Gás, o governo ampliou a gama de benefícios adicionais disponíveis para os participantes do Bolsa Família, visando uma assistência mais abrangente:

Benefício Primeira Infância (BPI): Adiciona R$ 150 por criança de até sete anos incompletos, com limite para dois dependentes. Benefício Variável Familiar (BVF): Oferece um extra de R$ 50 para cada gestante ou menor entre sete e 18 anos. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Concede R$ 50 para mães com filhos de até seis meses.

Estas medidas refletem o compromisso contínuo do Governo Federal em apoiar as camadas mais vulneráveis da população, fornecendo não só auxílio financeiro, mas também um suporte mais abrangente para garantir o bem-estar das famílias brasileiras. Mantenha seu CadÚnico atualizado e fique atento às datas de pagamento para garantir que você e sua família aproveitem todos os benefícios disponíveis.

Para se inscrever no Bolsa Família, o primeiro passo é garantir que sua família esteja cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O responsável pela família, preferencialmente uma mulher, deve dirigir-se ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência, munido de documentos pessoais de todos os membros da família, como identidade, CPF, certidão de nascimento das crianças e adolescentes, além de comprovante de residência e comprovantes de renda.

