A China alcançou um marco significativo no campo do transporte sustentável com a introdução do primeiro trem sem trilhos do mundo, estabelecendo um novo padrão para a mobilidade urbana.

Este desenvolvimento inovador ocorreu em Zhuzhou, uma cidade com cerca de 4 milhões de habitantes na província de Hunan, onde a demanda por soluções de transporte eficientes é amplificada pela sua densa população.

Anda na cidade e não tem trilho! China surpreende o mundo com NOVO TREM | Imagem de motihada por Pixabay

O Trem Sem Trilhos de Zhuzhou

Com o lançamento do Autonomous Rail Rapid Transit (ART) pela CRRC Corporation, uma gigante na indústria ferroviária global, a China celebra um avanço notável. Este trem, movido por tecnologia de ponta, representa um salto para frente na realização de um transporte público revolucionário e ambientalmente amigável.

Operando com tecnologia sensorial de última geração, o ART navega por rotas demarcadas na estrada, eliminando a necessidade de trilhos convencionais. Inicialmente equipado com três vagões, o plano é expandir a capacidade para até cinco vagões, permitindo que o trem acomode até 300 passageiros simultaneamente.

Com 32 metros de comprimento, o veículo promete uma vida útil de 25 anos, evidenciando não só inovação mas também durabilidade.

Veja mais sobre: WiFi Map: veja como descobrir INTERNET GRÁTIS na sua cidade

Tecnologia e sustentabilidade

A CRRC não poupou esforços em inovação, equipando o ART com rodas de borracha que possuem núcleo de plástico, um conceito único que distingue este trem no mercado. Além disso, o trem é totalmente elétrico, capaz de percorrer 25 km após apenas dez minutos de carregamento, atingindo velocidades de até 70 km/h. Este aspecto sublinha o compromisso da China com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), ao reduzir as emissões de gases do efeito estufa e promover um ambiente mais saudável.

Ao invés de seguir por trilhos, o ART é guiado por linhas pontilhadas pintadas na estrada, uma abordagem que permite flexibilidade e eficiência na operação. Com sensores avançados, o veículo adapta-se ao ambiente urbano, coletando dados importantes para garantir uma viagem segura e eficiente.

O design do trem sem trilhos é uma fusão entre o ônibus convencional e o bonde, oferecendo o melhor de ambos os mundos. Seu sistema inovador de duas cabeças elimina a necessidade de manobras para mudar de direção, facilitando a operação e aumentando a eficiência do transporte.

Este projeto é mais do que uma simples inovação tecnológica; é uma resposta criativa aos desafios do transporte urbano, marcando um passo importante em direção a um futuro mais verde e conectado.

A operação do trem sem trilhos em Zhuzhou simboliza não apenas um avanço para a cidade mas também para a China, posicionando-a na vanguarda do desenvolvimento de soluções de transporte sustentáveis no mundo.

Veja o vídeo

Você pode gostar:Anoiteceu? É melhor desligar o Wi-Fi do celular