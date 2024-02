O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social anunciou, em uma recente comunicação à GloboNews, a intenção de revisar os cadastros de aproximadamente 7 milhões de famílias beneficiárias do Bolsa Família ao longo deste ano.

Este anúncio sublinha os esforços contínuos do governo em aprimorar a gestão deste que é um dos pilares dos programas sociais iniciados na gestão Lula, visando assegurar a integridade e a eficácia do programa.

Seu CPF está entre os 7 milhões que serão investigados pelo governo | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Governo bloqueia essas famílias do Bolsa Família

O Bolsa Família tem sido objeto de um meticuloso processo de revisão cadastral desde o ano anterior, com o propósito explícito de eliminar recebimentos indevidos do benefício. Esta ação visa garantir que apenas os indivíduos e famílias que verdadeiramente necessitam do suporte financeiro sejam contemplados, em um esforço para otimizar a distribuição de recursos e fortalecer o impacto do programa na redução da pobreza.

CadÚnico e sua relação com os programas

Além do foco no Bolsa Família, o governo tem dedicado atenção especial ao Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), essencial para o acesso a uma variedade de serviços e benefícios sociais, incluindo o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a Tarifa Social de Energia Elétrica.

O CadÚnico serve como um mecanismo chave para identificar famílias de baixa renda elegíveis para suporte governamental.

Você pode gostar: Como se inscrever no Auxílio Moradia do governo

Estes são os critérios da revisão

O Ministério destacou que a revisão dos 7 milhões de cadastros se faz necessária por múltiplas razões, incluindo:

Dados desatualizados, com última atualização em 2019, 2020 ou 2021;

Inconsistências na renda declarada;

Discrepâncias na composição familiar;

Divergências nas informações de renda fornecidas ao CadÚnico.

Sob as normas vigentes, são elegíveis ao Bolsa Família aqueles com renda familiar per capita de no máximo R$ 218, desde que devidamente inscritos no CadÚnico com informações correntes e conforme o cronograma definido pelo governo.

Você pode gostar: 4 saques do FGTS: todo mundo esquece ou nunca te contaram

Famílias unipessoais são bloqueadas

Um aspecto notável da revisão cadastral foi a exclusão de 1,7 milhão de famílias unipessoais que estavam recebendo o benefício de maneira irregular. Tais famílias, constituídas por um único membro, podem qualificar-se para o Bolsa Família, mas não estão autorizadas a compartilhar a residência com outras pessoas.

Após a revisão em 2022, o número de famílias unipessoais beneficiadas reduziu significativamente de 5,88 milhões para 4,15 milhões.

Este processo de revisão cadastral reflete o compromisso do governo em promover a justiça social e a eficiência administrativa no Bolsa Família e no CadÚnico. Ao identificar e corrigir irregularidades, o governo assegura que os recursos sejam direcionados aos que mais necessitam, reforçando a transparência e a responsabilidade na gestão dos programas sociais.

Você pode gostar: Inscreva-se nos benefícios do governo: R$ 2.162,02 ao mês