Atenção, aposentados: Já viu a data do pagamento em fevereiro? Melhor saber

Com a chegada de um novo mês, a atenção de milhões de aposentados brasileiros se volta para o calendário de pagamentos do INSS, uma informação crucial para o planejamento financeiro pessoal.

Neste contexto, o INSS divulgou as datas de pagamento das aposentadorias para fevereiro, uma ação que reflete o compromisso do órgão em garantir a organização e previsibilidade financeira para seus beneficiários.

Calendário de pagamentos do INSS para fevereiro: planeje suas finanças e fique por dentro das datas. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Atenção, aposentados!

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anuncia o início de mais uma etapa de pagamentos, desta vez abrangendo aproximadamente 39 milhões de brasileiros com benefícios previdenciários e assistenciais.

Os pagamentos deste mês estão agendados para o período de 23 de fevereiro a 7 de março, marcando uma fase importante para milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios diversos pelo país.

Entre os contemplados, cerca de 33,3 milhões são beneficiários de aposentadorias, pensões por morte, auxílio-doença, entre outros benefícios previdenciários, enquanto aproximadamente 5,6 milhões de pessoas têm direito a pagamentos assistenciais, como o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Veja mais sobre: Meu INSS suspende aposentadorias? Entenda o que está acontecendo

Acesso às Informações e Calendário de Pagamentos

Para consultar informações detalhadas sobre os valores a receber, datas específicas de pagamento e outros detalhes relevantes, os beneficiários podem acessar o extrato disponível tanto no aplicativo quanto no site Meu INSS.

É necessário possuir uma conta no portal Gov.br para realizar o login e ter acesso aos serviços digitais oferecidos pelo governo federal. O calendário de pagamentos do INSS é estruturado em dois grupos, separando os beneficiários que recebem um salário mínimo daqueles com valores superiores.

Atualmente, o teto do INSS é de R$ 7.786,02, representando o valor máximo que um indivíduo pode receber. A ordem dos depósitos segue o final do número do cartão de benefício do segurado, excluindo-se o dígito verificador após o traço. Esta organização facilita a distribuição dos recursos, garantindo que todos os beneficiários recebam seus pagamentos de maneira ordenada e eficiente dentro do período estipulado.

Calendário de Pagamento do INSS

Para os beneficiários do INSS, aqui está uma lista detalhada com as datas de pagamento para fevereiro, organizadas por valor do benefício e final do número do cartão de benefício (sem considerar o dígito após o traço):

Benefícios de até 1 salário mínimo

Cartão final 1: 23 de fevereiro

23 de fevereiro Cartão final 2: 26 de fevereiro

26 de fevereiro Cartão final 3: 27 de fevereiro

27 de fevereiro Cartão final 4: 28 de fevereiro

28 de fevereiro Cartão final 5: 29 de fevereiro

29 de fevereiro Cartão final 6: 1 de março

1 de março Cartão final 7: 4 de março

4 de março Cartão final 8: 5 de março

5 de março Cartão final 9: 6 de março

6 de março Cartão final 0: 7 de março

Benefícios acima de 1 salário mínimo

Cartão final 1 ou 6: 1 de março

1 de março Cartão final 2 ou 7: 4 de março

4 de março Cartão final 3 ou 8: 5 de março

5 de março Cartão final 4 ou 9: 6 de março

6 de março Cartão final 5 ou 0: 7 de março

Essas datas são essenciais para o planejamento financeiro dos beneficiários, permitindo-lhes organizar suas despesas e compromissos financeiros de acordo com o recebimento dos benefícios.

Leia mais: Como fazer o Caixa Tem liberar o Bolsa Família para você