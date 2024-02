A conta de luz representa um dos maiores encargos financeiros para muitas famílias brasileiras. Agora, com o programa social “Desenrola Brasil“, há uma chance de minimizar esse peso financeiro, oferecendo até 90% de desconto em dívidas de energia ou a opção de parcelar o débito em até 60 vezes.

Contudo, para se beneficiar deste programa, os interessados devem atender a determinados requisitos.

2 passos e 1 segredo para pagar quase ZERO na conta de luz | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Faça isso para ‘zerar’ sua conta de luz

Os descontos substanciais na conta de energia estão disponíveis para consumidores que: estão registrados no Cadastro Único para programas sociais do governo, possuem dívidas de energia acumuladas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022, e residem em Pernambuco dentro da área de cobertura da concessionária Neoenergia.

Vale ressaltar que o programa estabelece um limite de negociação de até R$ 5 mil por devedor, com a possibilidade de parcelamento estendido por até cinco anos.

“Desenrola Brasil” é uma iniciativa pioneira do Governo Federal, voltada não apenas para o alívio das dívidas energéticas, mas também para a promoção da educação financeira e a renegociação de uma ampla gama de débitos.

Incluindo os bancários, como dívidas de cartão de crédito, e outras contas em atraso, cobrindo valores até R$ 20 mil. Esse programa tem a proposta de auxiliar os brasileiros a se livrarem de suas pendências financeiras e a reorganizarem suas finanças.

Para participar e negociar as dívidas, os interessados devem acessar o site oficial do “Desenrola Brasil” e seguir as instruções disponíveis. É necessário possuir um cadastro no portal GOV.BR, com uma conta de nível Prata ou Ouro, para formalizar o acordo.

Essa iniciativa representa uma oportunidade importante para indivíduos buscando solucionar suas dívidas e melhorar a gestão de suas finanças familiares.

Dicas práticas para economizar energia

Economizar energia é uma prática que beneficia tanto o orçamento familiar quanto o meio ambiente. Implementar hábitos simples no dia a dia pode levar a uma redução significativa nos custos com energia. Aqui estão algumas dicas práticas para tornar a economia de energia uma realidade em sua casa:Aproveite a luz natural

Abrir cortinas e janelas durante o dia permite que a luz solar ilumine sua casa naturalmente, diminuindo a necessidade de luzes artificiais. Além de economizar energia, a luz natural pode melhorar o bem-estar dos moradores.Use lâmpadas de LED

Substituir lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED é uma maneira eficaz de reduzir o consumo de energia. As LEDs são mais eficientes e têm uma vida útil mais longa, representando economia a longo prazo.

Desligue aparelhos não utilizados

Muitos aparelhos continuam consumindo energia mesmo quando não estão em uso. Desligar equipamentos eletrônicos da tomada, como televisões, computadores e carregadores, quando não estão sendo usados, pode contribuir para uma redução no consumo de energia.Utilize o ar-condicionado de maneira inteligente

Manter o ar-condicionado em uma temperatura moderada (em torno de 23-25°C) e garantir que o ambiente esteja bem isolado (janelas e portas fechadas) ajuda a usar menos energia. A limpeza e a manutenção regulares do aparelho também asseguram sua eficiência energética.

Implementando essas medidas práticas, é possível contribuir para um consumo de energia mais consciente e sustentável, promovendo economia na conta de luz e beneficiando o meio ambiente.

