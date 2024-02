A elaboração da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) constitui uma obrigação fiscal de grande importância para os brasileiros. Manter-se informado e atento às diretrizes corretas é crucial para evitar as penalidades aplicadas pela Receita Federal do Brasil, bem como complicações potenciais vinculadas ao Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Prazo para o Imposto de Renda 2024: veja quando entregar | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quem Deve Declarar o Imposto de Renda em 2024?

No ano-calendário de 2023, a necessidade de apresentar a Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal se impõe aos residentes no Brasil que se enquadram em determinadas condições financeiras e patrimoniais.

Isso inclui indivíduos que receberam rendimentos tributáveis que superam o limite estabelecido pela legislação, assim como aqueles que obtiveram receitas brutas em atividades rurais acima do valor limite ou que desejam compensar prejuízos rurais anteriores.

Adicionalmente, estão obrigados a declarar aqueles que, no último dia do ano-calendário, possuíam bens ou direitos, inclusive terra nua, cujo valor total excedia o limite definido, bem como os que realizaram ganhos de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à tributação, ou que optaram pela isenção do imposto sobre a venda de imóveis residenciais com a condição de adquirir outra residência dentro de 180 dias.

Dispensa da Obrigação de Declarar

Existem circunstâncias específicas que dispensam o contribuinte da entrega da declaração de imposto de renda. Isso pode ocorrer quando o indivíduo não se enquadra em nenhuma das situações de obrigatoriedade, quando é considerado dependente em outra declaração ou quando todos os seus bens foram declarados pelo cônjuge ou companheiro.

No entanto, mesmo não sendo obrigatório, pode ser benéfico declarar para possibilitar a restituição de imposto retido na fonte.

A legislação permite a inclusão de diversas categorias de dependentes na declaração de imposto de renda, o que pode simplificar o processo fiscal para muitas famílias. Isso abrange cônjuges, filhos, e outros indivíduos que, por razões legais, estejam sob a tutela ou curatela do declarante.

Para cônjuges e dependentes, a opção de realizar uma declaração conjunta de imposto de renda está disponível. Essa modalidade permite que todos os bens, direitos e rendimentos sejam reportados em uma única declaração, facilitando o cumprimento das obrigações fiscais e potencialmente otimizando a carga tributária da família.

A definição de residência fiscal é essencial para entender quem está sujeito à tributação no Brasil. Considera-se residente fiscal no país aqueles que aqui têm sua moradia permanente, brasileiros que retornam com intenção de residir de forma definitiva, ou ainda aqueles que deixam o Brasil para representar o governo brasileiro no exterior.

Prazos para a Declaração em 2024

A Receita Federal definiu que o período de entrega da DIRPF em 2024 permanece o mesmo que foi estabelecido anteriormente, começando em 15 de março e encerrando em 31 de maio. Este prazo, que antes era de 60 dias, foi estendido como medida durante a pandemia de COVID-19 e manteve-se ampliado nos anos subsequentes para facilitar o processo para os contribuintes.

É aconselhável que os contribuintes busquem o auxílio de profissionais de contabilidade e consultem os postos de atendimento da Receita Federal para esclarecer dúvidas e garantir a correta declaração de seus impostos, evitando erros que possam levar a penalidades ou atrasos no processo.

