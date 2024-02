Em fevereiro, o programa Bolsa Família anuncia atualizações importantes para seus beneficiários, introduzindo bonificações adicionais para grupos específicos. Esta iniciativa visa fortalecer o apoio financeiro para famílias de baixa renda em toda a nação.

Confirmado o valor e as datas do Bolsa Família em fevereiro | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família de Fevereiro tem pagamento confirmado

Este mês, um bônus de R$ 150 é destinado a famílias com crianças menores de seis anos. Famílias com lactantes, gestantes, bem como crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos, serão agraciadas com um extra de R$ 50.

Além desses incrementos, o Auxílio Gás também é uma novidade, com um valor estipulado de R$ 102. Esse auxílio é projetado para ajudar as famílias a suportarem os gastos com o gás de cozinha, um componente vital do orçamento familiar.

É crucial destacar que o montante recebido pelo Bolsa Família é proporcional ao número de integrantes de cada família. Para núcleos familiares de até quatro pessoas, o valor base é de R$ 600. Contudo, para famílias maiores, o benefício aumenta em R$ 142 por pessoa adicional.

Calendário de pagamentos

Final do NIS 1: pagamento no dia 16 de fevereiro;

Final do NIS 2: dia 19 de fevereiro;

Final do NIS 3: dia 20 de fevereiro;

Final do NIS 4: dia 21 de fevereiro;

Final do NIS 5: dia 22 de fevereiro;

Final do NIS 6: dia 23 de fevereiro;

Final do NIS 7: dia 26 de fevereiro;

Final do NIS 8: dia 27 de fevereiro;

Final do NIS 9: dia 28 de fevereiro;

Final do NIS 0: dia 29 de fevereiro.

Essas atualizações no Bolsa Família refletem o compromisso do programa em atender às necessidades das famílias brasileiras mais vulneráveis, garantindo que o suporte financeiro seja distribuído de maneira eficaz e abrangente.

Qual será o valor do Vale-Gás 2024?

O valor do Vale-Gás para o ano de 2024 não é fixo, mas sim determinado com base no valor médio nacional do gás de cozinha. Esse ajuste garante que o auxílio reflita as flutuações do mercado e ofereça um suporte mais alinhado com as necessidades reais das famílias de baixa renda.

A medida visa proporcionar um alívio mais eficaz nos custos associados à compra de gás de cozinha, componente crucial no orçamento doméstico das famílias mais vulneráveis.

Como se inscrever no Vale-Gás?

Para se inscrever no programa Vale-Gás, é importante seguir alguns passos básicos que geralmente envolvem a verificação dos critérios de elegibilidade e o registro através dos canais oficiais fornecidos pelo governo. Embora os procedimentos exatos possam variar dependendo das atualizações de políticas e dos requisitos específicos, aqui está um guia geral sobre como se inscrever no Vale-Gás:

Verifique a Elegibilidade: O primeiro passo é assegurar que você atenda aos critérios de elegibilidade do programa. Geralmente, o Vale-Gás é destinado a famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com prioridade para aquelas que recebem o Bolsa Família. Inscrição no CadÚnico: Se você ainda não estiver inscrito no CadÚnico, é necessário fazer o cadastro. Isso pode ser feito em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da sua cidade. Leve documentos pessoais de todos os membros da família, como RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência e comprovante de renda. Atualização de Dados: Mantenha seus dados atualizados no CadÚnico, especialmente se houver mudanças na composição familiar, endereço ou situação de renda. Dados desatualizados podem afetar sua elegibilidade para o Vale-Gás e outros programas sociais.

Lembre-se de que as instruções específicas para inscrição podem mudar, então é importante consultar regularmente os canais oficiais do governo para obter as informações mais atualizadas sobre o programa Vale-Gás e como se inscrever.

