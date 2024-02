A plataforma Webmotors, conhecida por conectar compradores e vendedores de veículos, revelou recentemente quais foram as motocicletas mais buscadas em seu site ao longo do último ano.

O site Garagem360 compartilhou esses dados, destacando as dez motocicletas preferidas dos usuários, tanto em categorias de novas quanto de usadas, proporcionando um panorama interessante sobre as preferências dos motociclistas brasileiros.

Esta é a moto mais cobiçada do Brasil

Entre as motocicletas zero quilômetro, a Yamaha XTZ 250 Lander conquistou o título de moto mais procurada pelos brasileiros na Webmotors. Por outro lado, no segmento de motocicletas usadas, a Honda CB 600f Hornet emergiu como a líder de buscas, evidenciando o interesse diversificado dos consumidores nacionais.

No topo da lista de novas preferências, a Yamaha XTZ 250 Lander é seguida de perto por modelos como a Yamaha FZ25 Fazer e a Honda CB 300f Twister abs, entre outros. Esta seleção mostra uma variação interessante entre modelos destinados ao uso urbano, aventura e desempenho esportivo.

Já o ranking de usados é liderado pela Honda CB 600f Hornet, com a BMW G 310 GS e a Yamaha NMAX 160 completando os primeiros lugares, refletindo um equilíbrio entre performance, estilo e praticidade.

Lista traz as motos que os brasileiros mais amam em 2024 | Imagem de SplitShire por Pixabay

Diferenças entre busca e venda

Curiosamente, a popularidade de uma moto na plataforma de buscas não necessariamente se traduz em altos volumes de venda. A Fenabrave reporta que, apesar da Yamaha XTZ 250 Lander ser a mais buscada, a Honda NXR160 liderou as vendas no período, com uma diferença significativa nos números de unidades vendidas. O preço pode ser um fator determinante nessa discrepância, com a Yamaha Lander 250 exigindo um investimento maior em comparação ao modelo da Honda.

O que esperar do mercado em 2024?

Olhando para o futuro, o mercado de motocicletas no Brasil mostra sinais de crescimento robusto. A Abraciclo prevê um aumento na produção, enquanto a Fenabrave antecipa um crescimento nas vendas de motos novas, refletindo uma demanda contínua por esse meio de transporte.

Segundo Marcos Bento, presidente da Abraciclo, a escolha pela motocicleta como veículo preferencial deve-se à sua agilidade, flexibilidade e eficiência em termos de ocupação do espaço viário.

Diante dessas projeções otimistas e com a motocicleta reafirmando seu papel como um meio de transporte chave no Brasil, o Garagem360 continuará a ser uma fonte essencial de notícias e atualizações sobre a indústria automotiva, mantendo entusiastas e consumidores informados sobre as últimas tendências e novidades do setor de motos.

Vale a pena financiar uma moto em 2024?

Vale a pena financiar uma moto em 2024 | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Decidir se vale a pena financiar uma moto em 2024 envolve uma análise cuidadosa de diversos fatores, incluindo as condições econômicas, as taxas de juros, as necessidades pessoais e as opções de transporte disponíveis.

À medida que o mercado de motocicletas no Brasil continua a crescer, com projeções otimistas de produção e vendas, muitos consumidores podem se encontrar ponderando sobre o financiamento de uma moto como uma solução viável para suas necessidades de mobilidade. Aqui estão alguns pontos a considerar:

Mobilidade e Independência: Uma moto pode oferecer uma solução de transporte ágil e econômica, especialmente em cidades com tráfego intenso, onde deslocar-se de carro pode ser desafiador. Para muitos, a possibilidade de evitar congestionamentos e reduzir o tempo de viagem justifica o investimento.

Custo-Benefício: Dependendo das condições de financiamento, comprar uma moto pode ser mais acessível do que manter um carro, considerando custos como combustível, manutenção e seguro. Além disso, para trabalhadores que dependem de veículo próprio para suas atividades, como entregadores, a moto se apresenta como uma ferramenta essencial de trabalho.

Condições de Financiamento: Instituições financeiras podem oferecer planos de financiamento atraentes, com taxas de juros competitivas e prazos de pagamento flexíveis. Avaliar cuidadosamente as opções disponíveis pode resultar em um financiamento que se encaixe bem no orçamento pessoal.

Em resumo, financiar uma moto em 2024 pode valer a pena para aqueles que necessitam de uma solução de transporte eficiente e têm capacidade financeira para arcar com os custos do financiamento sem comprometer sua saúde financeira.

Uma decisão bem–informada, baseada em uma avaliação cuidadosa das condições de mercado, taxas de juros e necessidades pessoais, é crucial para garantir que o financiamento de uma moto seja uma escolha benéfica a longo prazo.

