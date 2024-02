Enviar um sinal de “joinha” pode parecer um ato simples e universal para muitos de nós, quase uma segunda natureza usada para cumprimentar ou concordar com alguém. Este gesto, embutido em nossa comunicação diária, simboliza um cumprimento amigável ou a confirmação de algo positivo.

No entanto, a interpretação de gestos como este pode variar drasticamente em diferentes partes do mundo, devido às distintas tradições e costumes de cada cultura. O que nos parece um gesto banal pode carregar uma gama de significados em outros países, variando entre o positivo, o neutro e até o ofensivo.

Cuidado! Estes gestos querem dizer outra coisa fora do Brasil | Imagem de Leopold Böttcher por Pixabay

Estes gestos possuem outros significados nos demais países

Cada cultura tem sua linguagem gestual única, influenciada por séculos de tradição, valores e interações sociais. O que pode ser um sinal afirmativo em uma cultura, em outra pode ter uma conotação completamente diferente. É fascinante como gestos simples podem ser reinterpretados de maneiras tão variadas ao redor do globo.

Cruzar os Dedos: Enquanto no Brasil esse gesto é comumente associado à busca por sorte, no Vietnã, ele é visto sob uma ótica bem diferente, representando a genitália feminina. Essa variação destaca como um mesmo gesto pode ser entendido de maneira completamente distinta em diferentes culturas.

O V com os Dedos: Um sinal que muitos associam à paz ou vitória, e que é frequentemente usado em fotos, pode ser considerado ofensivo no Reino Unido, Nova Zelândia, Austrália e Irlanda, quando feito com a parte de trás da mão voltada para fora. Essa diferença na direção do gesto altera completamente seu significado.

Alguns podem ser bem diferentes

Tocar a Cabeça de Alguém: O que pode ser um gesto de carinho em muitas culturas, especialmente com crianças, é fortemente desaconselhado em países com tradições budistas como a Tailândia e o Laos, onde a cabeça é considerada a parte mais sagrada do corpo.

Gesto de “Ok”: Um sinal universal de que tudo está bem para muitos, no Brasil e na Venezuela, pode ser interpretado como vulgar. Na França e na Bélgica, pode significar que alguém é insignificante ou sem valor.

Olhar Diretamente nos Olhos: Enquanto no Ocidente, esse comportamento é visto como um sinal de respeito e atenção, em algumas culturas asiáticas e do Oriente Médio, pode ser interpretado como desrespeitoso ou até mesmo como um avanço inapropriado.

E desses, você sabia?

Mostrar a Palma da Mão Levantada: Um gesto que muitos usam para pedir que alguém pare ou aguarde, na Grécia, é visto como ofensivo, uma expressão que sugere rejeição ou desdém.

Sinal de Joinha: Embora signifique “tudo certo” ou concordância na América Latina e em países ocidentais, no Oriente Médio, é visto como um insulto grave. Similarmente, na Grécia, Rússia e alguns países africanos, é considerado ofensivo.

Mãos nos Bolsos: Percebido como um gesto casual no Brasil, em países como a Alemanha, pode indicar desinteresse ou até desonestidade durante uma conversação.

Conclusão: A Importância da Consciência Cultural

Este olhar sobre os gestos e seus variados significados pelo mundo ressalta a importância da consciência e sensibilidade cultural. Ao interagir com pessoas de diferentes culturas, seja em viagens internacionais ou encontros multiculturais, compreender o contexto e o significado dos nossos gestos pode evitar mal-entendidos e promover uma comunicação mais eficaz e respeitosa.

Reconhecer e respeitar as diferenças culturais enriquece nossas interações, permitindo-nos construir pontes de entendimento e apreciação mútua em um mundo cada vez mais globalizado.

