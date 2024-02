Em 2023, São Paulo destacou-se como o estado brasileiro líder na geração de empregos formais, consolidando sua posição como um motor econômico vital para o país. Dentro do panorama nacional, São Paulo criou um impressionante total de 390.719 vagas de trabalho, estabelecendo uma margem significativa em relação a outros estados como Rio de Janeiro e Minas Gerais, que se posicionaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente, com 160.570 e 140.836 novos postos.

Os 50 municípios em que está chovendo empregos no Brasil | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Veja as cidades brasileiras com mais chuvas de empregos

Essas estatísticas, divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, refletem os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) ao término do ano.

O desempenho notável de São Paulo no mercado de trabalho resulta de um expressivo número de admissões, totalizando 7.189.138, em contraste com 6.798.419 desligamentos. O saldo positivo reforça a relevância do estado na criação de oportunidades de emprego, sendo responsável por aproximadamente 26,3% das vagas geradas no Brasil em 2023.

Além disso, São Paulo registrou o maior salário médio de admissão, alcançando R$ 2.329,68, superando a média salarial da região Sudeste e do país, que ficaram em R$ 2.186,63 e R$ 2.037,94, respectivamente.

Cidades brasileiras com mais oportunidades

A distribuição de novas vagas de emprego não foi homogênea em todo o estado, com determinados municípios exibindo um desempenho particularmente forte na criação de empregos. São Paulo, a capital, liderou com folga, apresentando um saldo impressionante de 132.263 vagas.

Outras cidades como Campinas, Guarulhos, São José dos Campos e Sorocaba também se destacaram, contribuindo significativamente para o saldo de empregos do estado com milhares de novas vagas.

Este cenário positivo se estendeu a outras cidades, incluindo Ribeirão Preto, Santo André e Santos, cada uma demonstrando sua capacidade de gerar empregos e promover o crescimento econômico. A lista prossegue com Piracicaba, São Bernardo do Campo, Mogi das Cruzes, entre outras, todas contribuindo para o robusto mercado de trabalho de São Paulo.

Entenda o mercado

O dinamismo do mercado de trabalho em São Paulo serve como um indicativo positivo para o futuro econômico do estado e do país. A capacidade de gerar uma quantidade tão significativa de empregos formais não apenas beneficia os cidadãos em busca de trabalho, mas também fortalece a economia como um todo, estimulando o consumo e a produção.

Com São Paulo à frente, o Brasil avança na direção de uma recuperação econômica sustentável e inclusiva. O desafio agora é manter esse ímpeto, garantindo que as oportunidades de emprego continuem a crescer e que os benefícios sejam distribuídos de maneira equitativa por todo o país.

A performance de São Paulo no mercado de trabalho em 2023 reforça a importância de políticas e iniciativas que favoreçam a criação de empregos, a capacitação profissional e o desenvolvimento econômico regional.

Lista crescente destas cidades

Atibaia: 1.304 Salto: 1.323 Matão: 1.380 Guaratinguetá: 1.396 Lins: 1.408 Cabreúva: 1.414 Limeira: 1.472 Hortolândia: 1.525 Chavantes: 1.541 Carapicuíba: 1.552 Catanduva: 1.552 Mogi-Guaçu: 1.553 Jaguariúna: 1.588 Guarujá: 1.605 Botucatu: 1.866 Sumaré: 1.958 Marília: 1.988 Diadema: 2.000 Pindamonhangaba: 2.016 Suzano: 2.031

Araçatuba: 2.204 Jundiaí: 2.244 Cajamar: 2.274 Santa Bárbara D’Oeste: 2.429 Sertãozinho: 2.624 Presidente Prudente: 2.931 Itaquaquecetuba: 2.934 Taubaté: 3.159 Praia Grande: 3.304 Barueri: 3.440 Santana de Parnaíba: 3.677 Indaiatuba: 3.815 Mauá: 3.952 Cotia: 4.123 Bauru: 4.197 Lençóis Paulista: 4.268 Osasco: 4.271 São José do Rio Preto: 4.309 Paulínia: 4.318 Mogi das Cruzes: 4.667 São Bernardo do Campo: 4.926 Piracicaba: 4.928 Santos: 5.657 Santo André: 5.948 Ribeirão Preto: 6.178 Sorocaba: 6.218 São José dos Campos: 6.908 Guarulhos: 12.706 Campinas: 13.205 São Paulo: 132.263

Esta lista reflete a dinâmica do mercado de trabalho nos municípios paulistas em 2023, destacando a contribuição significativa de São Paulo no cenário de empregabilidade do estado e do Brasil como um todo. ​

