Recentemente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou estatísticas que revelam uma diminuição de 4% nos casos de homicídios, latrocínios (roubos seguidos de morte) e lesões corporais que resultaram em morte em todo o país, comparando os dados de 2023 com os de 2022.

Apesar dessa tendência geral de redução, observou-se que em cinco estados brasileiros, a situação foi inversa, com um aumento no número de assassinatos durante o mesmo período.

Homicídios crescem em 5 estados do Brasil e diminuem nos outros | Imagem via Divulgação

Estes estados tiveram aumento nos números de homicídio

De acordo com as informações liberadas, o Brasil contabilizou um total de 40.464 ocorrências de homicídios dolosos (intencionais), feminicídios, latrocínios e lesões corporais com desfecho fatal em 2023, em comparação com 42.190 casos registrados no ano anterior. Entre os estados que registraram um aumento na violência, destacam-se Amapá, com um alarmante crescimento de 45,5%, seguido por Rio de Janeiro (6,1%), Pernambuco (5,3%), Alagoas (2,2%) e Maranhão (1,8%).

Por outro lado, Sergipe apresentou o maior declínio nessas ocorrências, com uma redução de 22,9%. É importante notar que os dados apresentados não incluem mortes decorrentes de intervenções policiais, as quais tiveram uma leve queda de 2,3% no mesmo intervalo, passando de 6.445 para 6.296 casos, segundo declarou o ministro da Justiça, Flávio Dino.

Contudo, houve um aumento nas mortes por confronto policial em 14 estados, sendo as maiores elevações registradas em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima – neste último, o aumento foi de 225%.

Governo demonstra preocupação

A divulgação antecipada desses números pelo governo federal ocorreu em um evento que marcou o último compromisso público de Dino como ministro da Justiça, antes de assumir uma posição no Supremo Tribunal Federal (STF) em fevereiro.

Este anúncio revelou que o total de assassinatos em 2023 é o menor dos últimos 16 anos, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

O Monitor da Violência, uma iniciativa conjunta do portal g1, do FBSP e do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV), já havia indicado uma tendência de queda nas mortes violentas desde 2018, corroborando com a redução de 3,4% nos homicídios observada no primeiro semestre de 2023.

Apesar dessa diminuição, especialistas do FBSP e do NEV alertam que os índices de crimes contra a vida ainda se mantêm em níveis preocupantes no Brasil.

Em uma entrevista concedida à GloboNews, Flávio Dino comentou sobre os números ainda elevados de violência, reconhecendo a gravidade da situação, mas também destacou a eficácia das políticas de segurança pública na preservação de vidas, enfatizando que aproximadamente 2.000 vidas foram poupadas em 2023 em relação ao ano anterior.

Esses resultados, segundo Dino, embora não sejam os ideais, apontam para um caminho positivo nas estratégias de combate à violência no país.

