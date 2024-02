Muitas pessoas questionam sobre a viabilidade de cursar Medicina por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), considerando que esta é uma das graduações mais longas, dispendiosas e disputadas no Brasil. A competição acirrada por uma vaga nas universidades contrasta com a crescente demanda por médicos em todo território nacional, sobretudo nas áreas mais necessitadas.

Como conseguir FIES para Medicina Veja as faculdades que aceitam | Imagem de Rafael Juárez por Pixabay

Elegibilidade para o Fies em Medicina

O Fies, programa do Governo Federal, possibilita o financiamento de cursos superiores em instituições privadas, permitindo que o estudante inicie o pagamento da dívida apenas após a conclusão do curso, com juros reduzidos e prazo extenso de pagamento. Entretanto, é preciso estar atento às regras e exceções do programa, que não cobre sempre 100% do valor do curso.

Para quem almeja cursar Medicina com o apoio do Fies, é fundamental compreender todos os aspectos do programa. Sim, o Fies abrange a graduação em Medicina, considerada prioritária pelo Governo Federal, oferecendo anualmente centenas de vagas em diversas regiões do Brasil.

Para concorrer a uma vaga no Fies, o candidato deve apresentar um bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e cumprir os requisitos de renda estipulados pelo Ministério da Educação (MEC).

É necessário ter participado do Enem a partir de 2010, alcançado no mínimo 450 pontos na média das provas e mais de zero na redação, além de possuir uma renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa.

Fique atento a estes detalhes

Obter financiamento pelo Fies para o curso de Medicina não é uma tarefa simples devido à elevada concorrência. A nota mínima de 450 pontos para inscrição é apenas um requisito básico, sendo que as notas de corte frequentemente superam os 700 pontos, refletindo a alta demanda pelo curso.

O percentual do curso financiado pelo Fies depende da renda do candidato, calculado através de uma fórmula que considera diversos fatores, como valor da mensalidade e comprometimento de renda do estudante. É crucial fornecer informações precisas no momento da inscrição, pois a verificação posterior pode acarretar consequências legais em caso de discrepâncias.

Instituições credenciadas

O Fies é concedido apenas em instituições avaliadas positivamente pelo MEC, garantindo qualidade na formação oferecida. Diversas universidades participam do programa, prometendo um ensino de excelência aos aprovados.

Desde 2015, o Fies adotou um modelo seletivo semelhante ao ProUni e ao Sisu, com seleções semestrais realizadas inteiramente online. A quantidade de vagas e as instituições participantes são definidas em cada edição do processo.

Plataformas como a Quero Bolsa permitem simular as chances de aprovação no Fies com base nas notas do Enem. Durante o processo seletivo, é possível ajustar as opções de curso e instituição conforme a evolução das notas de corte.

A lista de pré-selecionados e a relação para lista de espera são divulgadas após o encerramento da seleção. Os aprovados devem então apresentar a documentação necessária na instituição de ensino e na entidade financeira responsável pelo financiamento.

O Fies representa uma oportunidade valiosa para quem sonha em seguir a carreira médica, facilitando o acesso à formação superior apesar dos desafios impostos pelas altas mensalidades e pela competitividade do curso.

