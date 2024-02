A cúrcuma, um tempero amplamente utilizado na medicina Ayurvédica e na medicina tradicional chinesa por suas propriedades medicinais, tem atraído a atenção da comunidade científica ocidental, incluindo pesquisadores da prestigiada Universidade de Harvard.

Este interesse renovado deve-se, em grande parte, aos benefícios da cúrcuma na promoção da saúde e na prevenção do envelhecimento, corroborados por evidências de suas propriedades antiinflamatórias e antioxidantes.

Harvard afirma que este alimento deixa você mais jovem | Imagem de Claudia Peters por Pixabay

Este alimento pode retardar o envelhecimento

Especialistas de Harvard, através de um artigo publicado no Harvard Health Publishing, destacaram a curcumina, o principal composto ativo da cúrcuma, responsável pela sua cor amarelo-alaranjada distinta e por uma série de propriedades bioativas. Robert H. Shmerling, um dos autores do estudo, aponta que o consumo regular de cúrcuma pode trazer benefícios visíveis, especialmente a partir da sexta semana de ingestão diária.

A curcumina é elogiada não apenas por sua capacidade de prevenir a perda muscular e aliviar dores ósseas, mas também por promover a melhora da circulação sanguínea, reduzir os níveis de colesterol LDL (conhecido como colesterol “ruim”) e fortalecer o sistema imunológico.

Pesquisas adicionais também sugerem que a cúrcuma pode agir como um potente aliado na manutenção da saúde da pele, atuando como um agente cicatrizante e hidratante.

Afinal, como a Cúrcuma combate o envelhecimento?

O papel da cúrcuma no combate ao envelhecimento pode ser atribuído principalmente aos antioxidantes presentes na curcumina. Estes compostos combatem os radicais livres, moléculas instáveis que podem causar danos celulares e acelerar o processo de envelhecimento.

Além disso, a curcumina é eficaz na redução do estresse oxidativo, o que protege as células de danos e previne a inflamação crônica. Esta última é uma característica comum do envelhecimento e está ligada a várias doenças relacionadas à idade.

Estudos indicam que a curcumina também pode ter efeitos benéficos na saúde cerebral, contribuindo para a preservação da função cognitiva. Essa propriedade da curcumina é particularmente promissora na prevenção de distúrbios neurodegenerativos associados ao envelhecimento, como a doença de Alzheimer.

Portanto, a cúrcuma emerge como um complemento valioso à dieta, oferecendo uma ampla gama de benefícios para a saúde que vão além da prevenção de doenças, alcançando a promoção do bem-estar e atrasando os efeitos do envelhecimento.

Com base nas pesquisas atuais e no respaldo de instituições renomadas como a Universidade de Harvard, é possível afirmar que incorporar a cúrcuma à alimentação diária representa uma estratégia eficaz para melhorar a qualidade de vida e promover uma longevidade mais saudável.

