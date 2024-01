WhatsApp contra estranhos: veja como ativar as defesas

As chamadas indesejadas de números desconhecidos são um incômodo constante para muitos usuários do WhatsApp. Pensando nisso, o aplicativo introduziu uma nova funcionalidade que permite silenciar essas chamadas, aumentando significativamente a privacidade dos usuários.

Esta atualização é uma resposta direta às crescentes queixas sobre ligações e mensagens de spam. Neste artigo, exploraremos como você pode ativar essa função e desfrutar de uma experiência mais tranquila no WhatsApp.

Chegamos a nova era de controle e privacidade proporcionada pela função de silenciar chamadas de números desconhecidos.

WhatsApp contra estranhos

Ativar a nova funcionalidade no WhatsApp é um processo simples e rápido. Independentemente de você estar usando um dispositivo iOS ou Android, basta abrir o aplicativo e clicar no ícone de configurações.

Na seção de privacidade, você encontrará a opção ‘Chamadas’, onde poderá ativar a opção ‘Silenciar números desconhecidos’. Com essa ativação, as chamadas de números que não estão salvos na sua lista de contatos não farão mais seu celular tocar, embora continuem aparecendo nas notificações e no histórico de chamadas.

Benefícios da Nova Atualização

Este novo recurso do WhatsApp reforça o compromisso do aplicativo em assegurar a segurança e a privacidade dos seus usuários. Com a capacidade de controlar quem pode fazer chamadas através do aplicativo, os usuários ganham uma camada adicional de proteção contra ligações indesejadas e spam.

Esse controle sobre as comunicações é um passo importante para uma experiência mais segura e personalizada no uso do WhatsApp, permitindo que os usuários se concentrem nas mensagens e chamadas que realmente importam.

Além de ativar essa funcionalidade, é importante permanecer vigilante e informado sobre as melhores práticas de segurança digital.

Evite compartilhar seu número de telefone em plataformas públicas e seja cauteloso ao receber links e mensagens de fontes desconhecidas. Com essas medidas e a nova funcionalidade do WhatsApp, você pode melhorar significativamente sua privacidade e segurança online.

Demais novidades do WhatsApp

Além da funcionalidade de silenciar chamadas de números desconhecidos, o WhatsApp tem implementado uma série de novidades para melhorar a experiência do usuário.

Uma dessas inovações é a possibilidade de ouvir mensagens de voz em segundo plano, permitindo que os usuários continuem navegando no aplicativo ou em outros apps enquanto ouvem as mensagens.

Outra atualização significativa é a melhoria na função de apagar mensagens, ampliando o tempo limite para exclusão para todos os participantes de uma conversa, proporcionando maior controle sobre o conteúdo compartilhado.

Além disso, o aplicativo tem trabalhado na implementação de reações a mensagens, permitindo que os usuários expressem rapidamente suas emoções com emojis, semelhante ao que já existe em outras plataformas de comunicação.

O foco do WhatsApp em privacidade e personalização continua sendo uma prioridade. Recursos como visualização única de fotos e vídeos, que se autodestroem após serem visualizados uma vez, e a criptografia de ponta a ponta em backups de conversas armazenados na nuvem são exemplos disso.

Estas atualizações reforçam o compromisso do WhatsApp em proteger a privacidade dos usuários enquanto oferecem funcionalidades convenientes e intuitivas.

