Semana que vem tem passagem de avião por R$ 200

A partir do dia 5 de fevereiro, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terão uma oportunidade única: adquirir passagem de avião por apenas R$ 200.

Isso será possível graças ao lançamento do programa do governo federal “Voa Brasil”, que visa incentivar o turismo e promover a inclusão social. Este programa representa uma chance incrível para explorar novos destinos, reforçando o compromisso do governo com a acessibilidade e o lazer para todos.

O programa Voa Brasil é direcionado aos aposentados que recebam até dois salários mínimos, oferecendo uma oportunidade valiosa para esses indivíduos explorarem novos destinos. (Foto Pixabay)

Passagem de avião por R$ 200

O Voa Brasil permitirá que aposentados e pensionistas do INSS, com renda de até R$ 6.800,00, comprem até duas passagens aéreas por ano pelo valor de R$ 200 cada.

Essa iniciativa não apenas facilita o acesso a viagens aéreas para esse grupo, mas também estimula o turismo interno, contribuindo para o desenvolvimento econômico das regiões brasileiras. A partir de 5 de fevereiro, os interessados poderão acessar o site ou aplicativo do Voa Brasil para fazer suas compras, com a opção de levar um acompanhante.

Além disso, um fundo de R$ 6 bilhões será destinado para fortalecer as companhias aéreas nacionais, assegurando a continuidade e expansão deste programa benéfico.

Participando do Programa Voa Brasil

Para aproveitar o programa Voa Brasil, os passageiros elegíveis devem primeiro baixar um aplicativo específico do governo federal e registrar seus CPFs. Uma vez cadastrados, podem selecionar o percurso desejado, por exemplo, de São Paulo a Manaus ou de Brasília ao Rio de Janeiro.

O aplicativo então apresentará opções de datas e voos, todos com o valor fixo de R$ 200. Cada passageiro qualificado tem o direito de adquirir até quatro passagens por ano a esse preço, possibilitando viagens de ida e volta acompanhadas por outra pessoa.

É importante observar que as passagens disponíveis serão para trechos em períodos de baixa demanda, como os meses de março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro.

O programa Voa Brasil é direcionado aos aposentados que recebam até dois salários mínimos, oferecendo uma oportunidade valiosa para esses indivíduos explorarem novos destinos. Além das passagens, uma característica interessante do programa é o mecanismo de cashback para as taxas de embarque.

As companhias aéreas participantes – Gol, Latam e Azul – devolverão aos beneficiários do programa parte do valor da taxa, que poderá ser usado para despesas no aeroporto ou em transportes até o local.

Expansão da Infraestrutura Aérea com Novos Aeroportos

O governo federal brasileiro está planejando uma expansão significativa na infraestrutura aérea do país, com a implantação de cem novos aeroportos até o final do mandato em 2026. Esta iniciativa tem como objetivo principal melhorar a acessibilidade e a conectividade em regiões que atualmente têm acesso limitado a viagens aéreas.

Ao concentrar-se na construção de novos aeroportos em locais estratégicos, o governo busca não só facilitar o transporte e o turismo em áreas menos desenvolvidas, mas também fomentar o crescimento econômico local.

Com a maioria dos aeroportos de grande movimento já operando sob concessão, esta nova fase visa atender áreas com menor volume de passageiros, mas com potencial significativo para integração e desenvolvimento regional.