Vitamina B12: quem se sente cansado precisa suplementar?

Muitas pessoas recorrem à suplementação de vitamina B12 na esperança de combater o cansaço e a fadiga, mas será que essa é realmente uma solução eficaz para todos?

Recentemente, pesquisas têm comprovado que a suplementação de vitamina B12 só deve ser realizada por pessoas com deficiência confirmada dessa vitamina.

Este artigo explora a relação entre a vitamina B12, o cansaço e quem realmente se beneficia da sua suplementação, esclarecendo dúvidas comuns e orientando sobre o uso consciente e eficaz deste suplemento.

Compreendendo a Vitamina B12: quando a suplementação se faz necessária para combater o cansaço. (Foto divulgação)

Vitamina B12: Quem Deve Suplementar

De acordo com a médica Trisha Pasricha, em coluna publicada no jornal The Washington Post, a suplementação de vitamina B12 é benéfica apenas para pessoas com deficiência comprovada que causa anemia.

Este grupo inclui, em geral, adultos com mais de 65 anos, além de veganos e vegetarianos, que têm maior risco de deficiência da vitamina devido à sua alimentação restrita em fontes animais.

Pasricha destaca que, para indivíduos buscando um aumento de energia, a melhor abordagem é sempre a mais cautelosa, recomendando conversas com médicos sobre mudanças no estilo de vida ou exames para descartar outros problemas médicos, como doenças da tireoide, antes de optar pela suplementação.

Sintomas e Fontes Naturais de B12

A deficiência de vitamina B12 geralmente se manifesta com sintomas como exaustão, dificuldade para caminhar, dormência e problemas psiquiátricos.

Pessoas que se enquadram nos grupos de risco, como idosos e veganos, devem ficar atentas a esses sinais e considerar a suplementação após confirmação médica. Para a maioria das pessoas, a vitamina B12 pode ser obtida naturalmente por meio de uma dieta equilibrada que inclua ovos, leite e derivados, carne, peixe e frango.

Para adultos acima de 14 anos, a ingestão diária recomendada é de pelo menos 2,4 mcg. A absorção da vitamina B12 pode ser feita tanto por meio de suplementos orais quanto por injeções, dependendo da preferência e da necessidade individual.

Alimentos Ricos em Vitamina B12:

Peixes:

Salmão

Atum

Truta

Arenque

Frutos do Mar:

Ostras

Mariscos

Caranguejos

Carnes:

Fígado (bovino e de frango)

Carne de vaca

Cordeiro

Laticínios:

Leite e seus derivados (queijo, iogurte)

Ovos:

Principalmente a gema

Produtos Fortificados:

Alguns tipos de cereais para o café da manhã

Leites vegetais fortificados (amêndoa, soja, arroz)

Levedura Nutricional:

Especialmente as variedades fortificadas

Produtos de Soja Fermentados:

Tempeh

Algas:

Nori

Lembre-se: a vitamina B12 é encontrada naturalmente em alimentos de origem animal, portanto, veganos e vegetarianos estritos podem precisar buscar fontes fortificadas ou suplementos para atender suas necessidades diárias dessa vitamina essencial.

Outras deficiências que podem causar cansaço

Além da vitamina B12, outras deficiências vitamínicas podem contribuir para o cansaço e a fadiga. Uma das mais comuns é a deficiência de vitamina D, que é crucial para a saúde óssea e o funcionamento do sistema imunológico.

Baixos níveis dessa vitamina podem levar a uma sensação de cansaço crônico e dores musculares. A vitamina D é produzida pelo corpo quando exposto à luz solar, mas também pode ser obtida através de alimentos como peixes gordurosos, gema de ovo e produtos fortificados.

Outra vitamina importante é a vitamina C, conhecida por seu papel na manutenção do sistema imunológico e na produção de energia. Uma deficiência de vitamina C pode resultar em fadiga, fraqueza muscular e, em casos graves, escorbuto.

A deficiência de ferro, embora não seja uma vitamina, é outra causa comum de cansaço e fadiga, especialmente em mulheres em idade fértil. O ferro é essencial para a produção de hemoglobina, uma proteína nos glóbulos vermelhos que transporta oxigênio pelo corpo.

Baixos níveis de ferro podem levar à anemia ferropriva, caracterizada por cansaço, fraqueza e palidez. Além disso, a falta de vitaminas do complexo B, como a B6 e a B9 (ácido fólico), também está associada ao cansaço.

Essas vitaminas são fundamentais para o metabolismo energético e a formação de glóbulos vermelhos. A deficiência desses nutrientes pode resultar em fadiga, fraqueza e, em casos graves, anemia. Portanto, é essencial manter uma dieta equilibrada e consultar um médico se houver suspeita de deficiências nutricionais.

