Bolsa Família antecipado para antes do Carnaval? Veja as datas

À medida que nos aproximamos do Carnaval, uma questão surge entre os beneficiários do Bolsa Família: será que os repasses serão antecipados para antes da folia?

O governo federal já anunciou o cronograma completo para este ano, e nós temos todas as informações que você precisa para planejar seu Carnaval com tranquilidade financeira.

Bolsa Família: repasses programados para após o Carnaval, trazendo segurança financeira para milhões de famílias.

Bolsa Família antecipado para antes do Carnaval?

Os beneficiários do Bolsa Família, atentos aos seus recebimentos mensais, podem estar se perguntando sobre a possibilidade de uma antecipação dos pagamentos devido ao Carnaval.

De acordo com o calendário divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e pela Caixa Econômica Federal (CEF), os repasses do Bolsa Família seguirão sua programação regular.

Os pagamentos ocorrerão após o feriado de Carnaval, marcado para 13 de fevereiro de 2024. As datas de depósito são determinadas pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, sendo distribuídas nos últimos dez dias úteis de cada mês.

Datas de Pagamento do Bolsa Família para Fevereiro de 2024

NIS terminado em 1 – Depósito em 16 de Fevereiro NIS terminado em 2 – Depósito em 19 de Fevereiro NIS terminado em 3 – Depósito em 20 de Fevereiro NIS terminado em 4 – Depósito em 21 de Fevereiro NIS terminado em 5 – Depósito em 22 de Fevereiro NIS terminado em 6 – Depósito em 23 de Fevereiro NIS terminado em 7 – Depósito em 26 de Fevereiro NIS terminado em 8 – Depósito em 27 de Fevereiro NIS terminado em 9 – Depósito em 28 de Fevereiro NIS terminado em 0 – Depósito em 29 de Fevereiro

Estas são as datas programadas para o pagamento do Bolsa Família em fevereiro de 2024, organizadas de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. É importante que os beneficiários acompanhem essas datas para planejar suas finanças de acordo com o recebimento do benefício.

Além de estar ciente das datas de pagamento, é essencial que os beneficiários do Bolsa Família mantenham suas informações atualizadas no Cadastro Único para garantir a continuidade do recebimento do benefício.

A atualização regular dos dados assegura que o programa possa atender às necessidades da família de maneira eficiente, além de evitar atrasos ou cancelamentos indevidos do benefício. Para os beneficiários, é uma oportunidade de manter a segurança financeira, especialmente em momentos de festividades como o Carnaval, quando o planejamento financeiro é ainda mais crucial.

Valores e Benefícios do Bolsa Família em 2023

Para o ano de 2023, o valor mínimo do benefício continua sendo de R$ 600. O Bolsa Família, reativado em março do ano passado, agora compreende seis diferentes tipos de benefícios, variando de acordo com a situação de cada família beneficiária.

Estes incluem o Benefício de Renda de Cidadania (BRC), o Benefício Complementar (BCO), o Benefício Primeira Infância (BPI), o Benefício Variável Familiar (BVF), o Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN) e o Benefício Extraordinário de Transição (BET), cada um atendendo a necessidades específicas das famílias brasileiras.

Com isso, o programa segue sendo um importante suporte para milhões de brasileiros, oferecendo assistência financeira essencial para o bem-estar e desenvolvimento de famílias em situação de vulnerabilidade social.

