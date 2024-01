Na última semana, os motoristas brasileiros tiveram uma notícia positiva: a queda no preço do etanol nos postos de combustíveis do país. Esta redução marca a sexta queda em sete semanas, sinalizando um período favorável para os consumidores. O etanol atingiu o preço de R$ 3,39 na primeira semana de 2024, o menor em 14 meses. Apesar de um leve aumento na semana seguinte, os preços continuaram próximos desse patamar baixo desde 2021.

Novo preço anunciado do etanol vem com gostinho de vitória | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Preço do Etanol surpreende brasileiros

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), houve uma redução média de dois centavos no preço do etanol, passando de R$ 3,42 para R$ 3,40 por litro. Essa variação pode não ter sido perceptível para todos os motoristas, mas é sempre bem-vinda, principalmente quando se trata de uma redução nos custos.

A ANP realiza um monitoramento constante dos preços do etanol, gasolina e diesel em milhares de postos pelo país, uma prática iniciada em 2004. Esses dados são fundamentais para entender as tendências do mercado de combustíveis.

Na análise semanal mais recente, o etanol apresentou uma diminuição de preço em 22 das 27 unidades federativas. Essa redução foi generalizada, ocorrendo em todas as regiões, com variações entre um e cinco centavos. No entanto, os decréscimos foram modestos, não impactando significativamente o preço nacional.

Os preços do etanol nas diferentes regiões do Brasil foram os seguintes:

Você pode gostar de: Do calor EXTREMO ao frio CONGELANTE: Brasil pode enfrentar -30°C?

Norte: R$ 4,09;

Nordeste: R$ 3,97;

Sul: R$ 3,72;

Centro-Oeste: R$ 3,41;

Sudeste: R$ 3,28.

O Ceará foi destaque, com uma redução de 20 centavos. Por outro lado, o Distrito Federal e o Piauí registraram aumentos. Em duas unidades federativas, os preços se mantiveram estáveis. Os dados do Amapá, líder em preços altos por meses, foram incluídos na análise mais recente.

No Norte do Brasil, nenhum estado ofereceu etanol a preços inferiores à média nacional de R$ 3,40. Os estados dessa região registraram os valores mais elevados do país:

Amapá: R$ 5,19;

Rondônia: R$ 4,85;

Roraima: R$ 4,84;

Acre: R$ 4,69;

Rio Grande do Sul: R$ 4,31;

Pará: R$ 4,19.

Novo preço anunciado do etanol vem com gostinho de vitória | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Esses preços elevados têm impactado significativamente os consumidores da região Norte. Em contraste, outros estados apresentaram preços mais acessíveis, abaixo da média nacional:

Mato Grosso: R$ 2,90;

Mato Grosso do Sul: R$ 3,21;

São Paulo: R$ 3,22;

Minas Gerais: R$ 3,33;

Distrito Federal: R$ 3,49.

Esses valores inferiores à média nacional em alguns estados, especialmente em São Paulo, influenciaram fortemente a média nacional, contribuindo para a redução geral dos preços do etanol.

Você pode gostar de: Frio e TEMPESTADE no Sul; calor no resto: veja como fica o tempo HOJE

Como abastecer mais barato em qualquer cidade?

Para abastecer mais barato em qualquer cidade, é importante adotar algumas estratégias e estar atento a certas práticas que podem ajudar a economizar. Aqui estão algumas dicas úteis:

Compare Preços: Utilize aplicativos e sites que comparam os preços dos combustíveis em diferentes postos. Essas ferramentas são atualizadas frequentemente e podem mostrar onde encontrar o combustível mais barato próximo a você.

Abasteça em Postos de Rodovias: Postos localizados em BRs ou outras grandes rodovias muitas vezes oferecem preços mais baixos. Isso se deve à alta competitividade e ao grande volume de vendas nestes locais.

Escolha Postos de Bandeira Conhecida: Postos de bandeiras renomadas, como BR (Petrobras), Ipiranga, Shell, entre outros, frequentemente oferecem promoções e programas de fidelidade que podem resultar em descontos no preço do combustível.

Aproveite Dias de Promoções: Alguns postos oferecem descontos em dias específicos da semana. Fique atento a essas promoções e planeje o abastecimento para estes dias.

Seguindo essas dicas, você pode encontrar opções mais econômicas para abastecer seu veículo, independentemente da cidade onde esteja.

Você pode gostar de: Chuva, frio, calor: veja as previsões do tempo para hoje