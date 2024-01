Seu CPF está na lista do Caixa Tem para receber R$ 1.278,01? Consulte

O Bolsa Família, um dos principais programas sociais do Brasil, apresenta uma atualização significativa em seu modelo de pagamento, considerando as características das famílias para definir o valor dos repasses. Neste contexto, há uma grande expectativa para os beneficiários que podem receber quantias maiores.

Uma das perguntas mais frequentes entre os beneficiários é se seu CPF está na lista para receber o valor de R$ 1.278,01 através do Caixa Tem. Vamos explorar os detalhes desse benefício e como você pode verificar se está na lista de recebimento.

Confira se seu CPF está na lista para receber R$ 1.278,01 do Bolsa Família via Caixa Tem. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

CPF na lista do Caixa Tem para receber R$ 1.278,01

O novo modelo de pagamento do Bolsa Família possibilita que, por meio de benefícios adicionais, famílias numerosas recebam valores maiores. Por exemplo, famílias compostas por 9 pessoas têm o pagamento de R$ 1.278,01.

Esses valores são definidos pela soma do benefício individual, incluindo o Benefício de Renda de Cidadania, que paga R$ 142 para cada membro da família, independentemente da idade. Dessa maneira, o programa busca garantir uma distribuição mais justa de recursos, considerando as necessidades de famílias com mais integrantes.

Como Verificar Seu Direito ao Benefício

Para ter acesso a esses pagamentos do Bolsa Família em 2024, é necessário possuir uma renda familiar mensal de, no máximo, R$ 218 por pessoa. Além do critério de renda, é imprescindível estar inscrito no Cadastro Único com os dados corretos e atualizados.

O cadastramento pode ser feito em um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). Uma vez inscritas, as famílias podem verificar se seu CPF está na lista de recebimento do benefício através do aplicativo Caixa Tem, que é a plataforma digital usada para a movimentação dos valores.

Benefícios Adicionais do Bolsa Família

O programa Bolsa Família, em sua estrutura atualizada, inclui uma série de benefícios adicionais que visam atender de maneira mais eficaz as necessidades das famílias brasileiras. Um desses benefícios é o Benefício de Renda de Cidadania, que paga R$ 142 para cada pessoa da família, independentemente da idade.

Além disso, o programa oferece o Benefício Primeira Infância, que proporciona um valor extra de R$ 150 para cada criança com idade entre zero e sete anos incompletos. Já o Benefício Variável Familiar concede um adicional de R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos.

Esses benefícios são projetados para ajudar as famílias a garantir um melhor padrão de vida e atender às necessidades específicas de seus membros em diferentes fases da vida.

O valor dos benefícios adicionais varia conforme a composição da família, permitindo que famílias maiores recebam valores proporcionalmente maiores. Por exemplo, uma família composta por 4 pessoas ou menos recebe um valor mínimo de R$ 600.

Já as famílias com 5 membros recebem R$ 710, com 6 membros R$ 852, com 7 membros R$ 994, com 8 membros R$ 1.136 e, finalmente, famílias com 9 membros recebem R$ 1.278. Além disso, há o Benefício Variável Familiar Nutriz, que oferece R$ 50 adicionais para cada membro da família com até sete meses incompletos.

