O WhatsApp, conhecido por sua ênfase na segurança, disponibiliza opções robustas de proteção. Uma delas é a habilidade de esconder conversas, reforçando a privacidade além da criptografia padrão. Embora nem todos os usuários estejam cientes, o aplicativo permite ocultar chats de duas maneiras: usando senha ou biometria.

Para os interessados em maior segurança nas interações, apresentaremos um guia detalhado. Este passo a passo foca em como esconder conversas no WhatsApp.

WhatsApp FECHADO: o jeito certo de esconder as conversas | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como esconder conversas no WhatsApp?

Seleção da Conversa: Primeiro, abra o WhatsApp e escolha a conversa a ser ocultada, seja individual ou em grupo.

Ação de Ocultar: Toque no nome da pessoa ou grupo, desça até o fim da página e selecione “Conversas ocultas”. Pressione “Ocultar a conversa com impressão digital”.

Confirmação por Biometria: Coloque sua impressão digital e toque em “Ok” para confirmar a opção.

Uma vez realizada essa ação, o WhatsApp cria uma seção chamada “Conversas ocultas”. Note que o acesso ao conteúdo desta seção requer autenticação biométrica.

Como reverter o processo?

Desocultando Conversas: Para reverter, toque no nome da pessoa ou grupo, escolha “Conversas ocultas” e desative a opção de ocultação por impressão digital.

Desbloqueio por Senha: Para acessar conversas ocultadas com senha, vá à pasta de conversas ocultas e toque nos três pontos. Selecione “código secreto” e estabeleça uma senha.

Se houver uma senha numérica já em uso no dispositivo, o app pode sugerir sua utilização.

É possível fazer isso no Android e iOS?

Embora o processo seja similar em ambas as plataformas, é importante estar atento a pequenas diferenças na interface e nas opções de menu. Além disso, tanto no Android quanto no iOS, as conversas ocultas permanecem protegidas e só podem ser acessadas após autenticação por biometria ou senha. Isso assegura um nível adicional de privacidade e segurança para suas interações no aplicativo.

Vale ressaltar que, para garantir o acesso a esses recursos, é essencial manter o aplicativo WhatsApp atualizado na última versão disponível para seu dispositivo. Atualizações frequentes oferecem não só novas funcionalidades, mas também melhorias de segurança importantes.

Afinal, qual a diferença entre esconder e ocultar conversas?

Existe uma distinção significativa entre arquivar e esconder conversas no WhatsApp. A principal diferença reside na acessibilidade e notificações. Conversas arquivadas são facilmente acessíveis e não geram notificações. Já as ocultas requerem autenticação para acesso e continuam gerando notificações, mas sem mostrar o conteúdo na interface principal do aplicativo.

Este guia oferece um passo a passo detalhado de como gerenciar a privacidade das suas conversas no WhatsApp. A plataforma está constantemente evoluindo, oferecendo recursos que atendem às crescentes preocupações com a segurança digital dos usuários.

