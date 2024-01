Janeiro de 2024 inicia um novo ciclo de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), trazendo novidades importantes para aposentados e pensionistas. A partir do dia 25 de janeiro, começaram os pagamentos com reajustes aplicados aos benefícios, de acordo com o calendário oficial.

Novo calendário do INSS vem com valor maior atualizado | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Reajustes no calendário e pagamentos

Este ano, os reajustes nos benefícios do INSS são uma resposta à inflação do ano anterior. Os beneficiários com valores atrelados ao piso previdenciário receberam seus pagamentos a partir de 25 de janeiro. Para aqueles com benefícios acima do piso, os depósitos começam em 1º de fevereiro.

Novos Valores dos Benefícios:

Piso previdenciário : R$ 1.412,00;

: R$ 1.412,00; Reajuste acima do piso : 3,71%;

: 3,71%; Valor do teto: R$ 7.786,00.

Consultar valor do benefício e datas

Os aposentados e pensionistas podem acessar informações sobre seus pagamentos de forma digital:

Acesse Meu INSS e faça login; Escolha “Extratos” no menu; Clique em “Extrato de pagamentos” e filtre por janeiro/2024.

Além disso, a Central de Atendimento do INSS, pelo número 135, também oferece informações.

Calendário completo dos pagamentos de Janeiro

Para beneficiários com até 1 salário mínimo:

Final 1: 25 de janeiro;

Final 2: 26 de janeiro;

Final 3: 29 de janeiro;

Final 4: 30 de janeiro;

Final 5: 31 de janeiro;

Final 6: 1 de fevereiro;

Final 7: 2 de fevereiro;

Final 8: 5 de fevereiro;

Final 9: 6 de fevereiro;

Final 0: 7 de fevereiro.

Para quem recebe mais que 1 salário mínimo:

Finais 1 e 6: 1 de fevereiro;

Finais 2 e 7: 2 de fevereiro;

Finais 3 e 8: 5 de fevereiro;

Finais 4 e 9: 6 de fevereiro;

Finais 5 e 0: 7 de fevereiro.

Valores atualizados e organização financeira

Com os reajustes anunciados e o calendário detalhado, é essencial que os beneficiários do INSS façam um planejamento financeiro cuidadoso. Entender as datas de pagamento e os valores atualizados ajuda na melhor administração dos recursos.

O reajuste anual dos benefícios é uma medida para preservar o poder de compra dos aposentados e pensionistas frente às variações econômicas. Essas mudanças são fundamentais para a qualidade de vida desses indivíduos, garantindo segurança e estabilidade financeira.

Em resumo, o início dos pagamentos do INSS em janeiro de 2024 é um marco para os beneficiários. Com reajustes significativos e fácil acesso às informações, espera-se que este ano traga mais conforto e segurança financeira para os aposentados e pensionistas em todo o Brasil.

