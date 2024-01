Quem namora e quem separa até sexta (2)? Previsão dos signos

Com o início de uma nova semana, os astros reservam surpresas e reviravoltas na vida amorosa de cada signo. De 29 de janeiro a 2 de fevereiro, o horóscopo do amor traz dicas valiosas para os corações apaixonados.

Vamos mergulhar nas previsões dos signos e descobrir quem pode encontrar o amor e quem deve estar atento às relações durante este período.

Explore as previsões astrológicas para o amor e encontre harmonia e felicidade em sua jornada amorosa esta semana! ((Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Previsão dos signos até sexta (2)

Áries: Momento de Cura e Renovação

Esta semana promete ser um período de cura para Áries. É hora de perdoar o passado e se encher de amor incondicional. Este processo de renovação interna será fundamental para o seu progresso no amor e na vida pessoal. Cure suas feridas emocionais e prepare-se para um futuro brilhante.

Touro: Colhendo os Frutos do Passado

Taurinos podem esperar recompensas pelas ações passadas de amor e humildade. Não deixe que o medo atrapalhe seus sonhos. Conclua seus projetos com confiança e esteja pronto para receber os benefícios merecidos. Uma fase de gratificação emocional e realizações pessoais está à sua frente.

Gêmeos: Fechando Ciclos

Para Gêmeos, é crucial fechar ciclos para avançar. Esta semana traz a energia necessária para deixar para trás o que não serve mais e abraçar novas oportunidades. As mudanças desejadas estão ao seu alcance. Abra-se para novas experiências e veja a fortuna chegar.

Veja mais sobre: Os 4 signos mais sortudos de fevereiro foram revelados: dinheiro, amor e alegria

Câncer: Resolvendo Desafios

Cancerianos terão desafios para superar, mas o amor e as bênçãos divinas estarão presentes. Resolva os problemas para alcançar a harmonia desejada. Continue avançando sem olhar para trás e encontre o equilíbrio emocional necessário para prosperar.

Leão: Construindo a Felicidade

Leão deve se concentrar em construir a felicidade com pequenos detalhes e ações de generosidade. Evite que o rancor endureça seu coração. Cultive bondade e generosidade para avançar em direção à prosperidade e ao amor verdadeiro.

Virgem: Determinação e Amor

Virginianos precisam de força de vontade e determinação para resolver conflitos. Não negligencie outros planos em sua vida. Encha-se de amor puro e irradie energia positiva para enfrentar decisões importantes com coragem.

Libra: Busca por Equilíbrio

Librianos precisam de apoio e equilíbrio no amor. Não force situações; deixe as coisas fluírem naturalmente. Este é o momento de permitir que alguém especial liberte você de suas amarras emocionais por amor.

Escorpião: Superando Obstáculos

Escorpião encontrará a força de vontade para superar todos os obstáculos no caminho do amor. Afaste a tristeza e continue no caminho do bem. Lembre-se de que só você pode encontrar a saída para uma vida amorosa mais feliz.

Sagitário: Comunicação é a Chave

Sagitário enfrentará dúvidas e mal-entendidos, mas a comunicação e a compreensão com o próximo serão a chave para resolvê-los. Mantenha sua liderança e sucesso por meio do diálogo claro e aberto.

Capricórnio: Valorize-se

Capricornianos devem manter distância de pessoas negativas. Valorize-se para que outros façam o mesmo. Ao encontrar o amor em seu coração, novas portas se abrirão, trazendo sucesso e proteção em momentos difíceis.

Aquário: Removendo Medos

Aquarianos precisam remover medos de suas mentes e corações. Ao fazer isso, poderão avançar em paz e harmonia. A chave para o sucesso está em suas ações, pensamentos e desejos. Cultive sabedoria e confiança para seguir em frente.

Peixes: Firmeza nas Decisões

Piscianos devem ser firmes e claros sobre seus compromissos. Organize-se com base no presente e no futuro para manter o sucesso em sua vida amorosa. Decisões importantes precisam ser tomadas com coragem e determinação.

Leia mais sobre: Anjos dão conselhos de ouro para 3 signos do horóscopo