Os ovos são amplamente reconhecidos como um dos superalimentos mais versáteis e benéficos na alimentação cotidiana. Este artigo, baseado nas orientações da nutricionista Jéssica Berto citadas pelo UOL, desvenda os motivos pelos quais os ovos são tão valorizados em dietas ao redor do mundo e como seu consumo regular pode ser um divisor de águas para a sua saúde.

Comer 2 ovos todo dia faz isso com seu corpo | Imagem de Monika por Pixabay

Comer 02 ovos por dia proporciona estes benefícios

Massa Muscular e Leucina: Uma Combinação Poderosa Entre os adeptos de atividades físicas, os ovos são um componente chave para a construção e manutenção da massa muscular. A leucina, um aminoácido encontrado na clara do ovo, é vital para a hipertrofia muscular e também combate a perda de massa muscular relacionada à idade.

Ácido Fólico para Gestantes: Nutrição Fundamental O ácido fólico, presente nos ovos, é crucial para mulheres grávidas ou que planejam engravidar. Ele desempenha um papel fundamental no desenvolvimento saudável do feto, posicionando os ovos como um elemento nutritivo essencial durante a gravidez.

Melhora da Memória com Colina: O Segredo para um Cérebro Saudável Os ovos também são surpreendentemente eficazes na melhoria da memória, graças à colina, um nutriente que facilita a comunicação entre os neurônios. A inclusão regular de ovos na dieta pode trazer benefícios significativos para a saúde cognitiva.

Quais as recomendações de consumo?

De acordo com especialistas da nutrição, a forma ideal de consumir ovos é cozida ou pochê, pois esses métodos preservam os nutrientes sem adicionar calorias extras. Embora o ovo frito seja uma alternativa saborosa, seu consumo deve ser moderado devido à adição de gorduras no processo de fritura.

Vitamina A e Luteína para a Saúde dos Olhos: Proteção Ocular Garantida Além de nutrir o corpo, os ovos são benéficos para a saúde dos olhos, graças à vitamina A e luteína, que ajudam a prevenir doenças como a degeneração macular. A vitamina D, também abundante nos ovos, é essencial para a saúde óssea e dental.

Este alimento é um excelente complemento à saúde

Os ovos são, sem dúvida, tesouros nutricionais, oferecendo uma ampla gama de benefícios para a saúde. Incluí-los regularmente na dieta não apenas proporciona uma rica fonte de nutrientes essenciais, mas também fortalece a saúde muscular, cognitiva e ocular. Portanto, para aproveitar ao máximo os benefícios que os ovos oferecem, não hesite em incorporá-los às suas refeições diárias.

Qual a quantidade máxima de ovos que posso comer por dia | Imagem de Peggychoucair por Pixabay

Qual a quantidade máxima de ovos que posso comer por dia?

A quantidade máxima de ovos que uma pessoa pode consumir por dia pode variar de acordo com fatores individuais, como idade, nível de atividade física, estado de saúde geral e necessidades nutricionais específicas. Tradicionalmente, a recomendação para o consumo de ovos era mais restrita, principalmente devido às preocupações com o colesterol presente na gema.

No entanto, pesquisas mais recentes indicam que o colesterol dos ovos tem um impacto menor nos níveis de colesterol no sangue do que se pensava anteriormente.

Para a maioria das pessoas saudáveis, comer um ovo por dia é considerado seguro. Algumas pesquisas sugerem que até três ovos por dia são seguros para indivíduos saudáveis. É importante lembrar que a abordagem mais equilibrada é consumir ovos como parte de uma dieta variada e balanceada.

Se você tem condições médicas específicas, como colesterol alto, diabetes ou risco de doença cardíaca, é aconselhável consultar um profissional de saúde ou um nutricionista para obter orientações personalizadas sobre o consumo de ovos. Eles podem fornecer recomendações mais específicas com base em sua condição de saúde e necessidades dietéticas individuais.

