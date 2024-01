Ligue a lanterna do celular e veja se o OVO está PODRE

Nada é mais frustrante na cozinha do que quebrar um ovo e descobrir que ele está estragado. Felizmente, existe um método simples e eficaz para evitar essa decepção: usar a lanterna do seu celular.

Este truque, surpreendentemente eficaz, permite verificar a qualidade do ovo sem a necessidade de quebrá-lo, garantindo que suas receitas permaneçam saborosas e seguras para consumo.

Simplesmente encoste a lanterna do seu celular na casca do ovo e observe a reação do ovo à luz. (Foto divulgação)

Veja se o OVO está PODRE com a lanterna

O truque da lanterna para verificar a qualidade do ovo é fácil de realizar. Simplesmente encoste a lanterna do seu celular na casca do ovo e observe a reação do ovo à luz. Um ovo fresco se iluminará como uma lâmpada, indicando que está bom para o consumo.

Se o ovo permanecer escuro, é um sinal de que está estragado e deve ser descartado. A intensidade do brilho também pode revelar a idade do ovo: quanto mais brilhante, mais fresco ele é. Se o ovo estiver iluminado mas com manchas, indica que não está tão fresco, mas ainda pode ser consumido rapidamente.

Veja mais sobre: Descobri o poder secreto da água do ovo cozido e revelei aqui

Outras formas de verificar se o ovo está podre

Teste da Água: Um Método Tradicional e Eficaz

Outra maneira confiável de verificar se um ovo está podre é o teste da água, um método tradicional e simples. Para realizá-lo, encha um copo ou uma tigela com água fria e coloque o ovo cuidadosamente dentro. Um ovo fresco afundará até o fundo e permanecerá deitado de lado, enquanto um ovo mais velho, mas ainda comestível, ficará em pé no fundo do recipiente.

Se o ovo flutuar na superfície da água, isso é um indicativo de que ele está estragado e não deve ser consumido. Isso acontece porque, ao longo do tempo, os ovos desenvolvem bolsas de ar à medida que a umidade se evapora e os gases se acumulam dentro da casca, fazendo com que flutuem.

Observação Visual e Cheiro: Indicadores Clássicos

Além do teste da água e do truque da lanterna, observar a aparência e sentir o cheiro do ovo também são maneiras eficazes de verificar sua qualidade. Ao quebrar o ovo, observe a consistência da clara e da gema. Um ovo fresco terá uma gema arredondada e firme e uma clara espessa que não se espalha facilmente.

Se a gema estiver achatada e a clara muito líquida, isso pode indicar que o ovo não está fresco. Além disso, o cheiro é um forte indicador de frescura. Ovos estragados têm um odor desagradável e inconfundível, mesmo quando ainda estão dentro da casca.

Se sentir qualquer cheiro de enxofre ou podridão ao quebrar o ovo, é melhor descartá-lo imediatamente para evitar qualquer risco de intoxicação alimentar.

Dicas para Manter os Ovos Frescos

Para garantir que os ovos permaneçam frescos por mais tempo, siga estas dicas simples:

Armazenamento Apropriado: Evite guardar os ovos na porta da geladeira, pois a variação de temperatura pode favorecer o crescimento de bactérias.

Evite guardar os ovos na porta da geladeira, pois a variação de temperatura pode favorecer o crescimento de bactérias. Temperatura Ambiente: Se a receita pedir ovos em temperatura ambiente, retire-os da geladeira alguns minutos antes do uso, mas evite deixá-los fora por mais de meia hora.

Se a receita pedir ovos em temperatura ambiente, retire-os da geladeira alguns minutos antes do uso, mas evite deixá-los fora por mais de meia hora. Não Lave Antes de Armazenar: Lavar os ovos remove sua camada protetora natural, que é essencial para manter a frescura e evitar a entrada de bactérias.

Lavar os ovos remove sua camada protetora natural, que é essencial para manter a frescura e evitar a entrada de bactérias. Verifique a Validade: Sempre verifique a validade ao comprar. Na geladeira, os ovos podem durar até 30 dias além da data de vencimento, mas antes de usar, faça o teste da lanterna.

Você também pode gostar de: Fio branco no ovo cru; o que é? Você não vai acreditar