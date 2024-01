Com esse cartão, você libera R$ 30 de gasolina ou etanol NA HORA

Uma novidade empolgante para os portadores de cartões Mastercard está atraindo atenção no mercado: a possibilidade de economizar R$ 30 no abastecimento de combustível.

Esta oferta faz parte da plataforma Surpreenda da Mastercard, que oferece diversos benefícios e ofertas exclusivas aos seus clientes. Com a crescente preocupação sobre os custos de combustíveis, esta iniciativa surge como uma excelente oportunidade para aliviar o orçamento dos consumidores.

Além do desconto em combustíveis, o programa Mastercard Surpreenda oferece uma série de outros benefícios para seus participantes.

Com esse cartão, você libera R$ 30 de gasolina

Os clientes da Mastercard agora podem aproveitar um desconto especial de R$ 30 no abastecimento de combustível. Este benefício é aplicado como dois cupons que descontam R$ 0,30 por litro, limitados a R$ 15 cada, gerando um total de R$ 30 em economia.

Para utilizar o desconto, os clientes devem baixar e usar o aplicativo Shell Box, disponível tanto para dispositivos Android quanto iOS. A validade dos descontos é de 15 e 30 dias após a ativação da promoção no aplicativo, e o código é único e intransferível. Cada CPF pode resgatar o desconto uma vez por mês.

Benefícios Adicionais do Programa Mastercard Surpreenda

Além do desconto em combustíveis, o programa Mastercard Surpreenda oferece uma série de outros benefícios para seus participantes. Os clientes acumulam pontos a cada compra realizada com qualquer cartão Mastercard, seja ele de crédito ou débito.

Interessante notar que todas as operações, independentemente do valor, são elegíveis para ganhar pontos. No site do programa, os usuários podem gerenciar seus pontos, trocá-los por produtos e serviços, e até mesmo indicar amigos para participar e ganhar pontos extras.

Passos para Adquirir um Cartão Mastercard

Conseguir um cartão Mastercard é um processo simples e acessível, com várias opções disponíveis para atender a diferentes perfis de consumidores. Primeiramente, é importante decidir qual tipo de cartão Mastercard atende melhor às suas necessidades: cartão de crédito, débito ou pré-pago.

Os cartões de crédito, por exemplo, são ideais para quem busca conveniência e a possibilidade de parcelamento, enquanto os de débito são mais adequados para quem prefere controlar os gastos em tempo real. Já os cartões pré-pagos oferecem a facilidade de recarga conforme a necessidade, sem a preocupação com dívidas.

Para adquirir um cartão Mastercard, você pode se dirigir a bancos, instituições financeiras ou até mesmo realizar a solicitação online. Muitos bancos oferecem a solicitação através de seus aplicativos ou sites, facilitando o processo. É importante comparar as taxas, limites e benefícios oferecidos por diferentes instituições antes de fazer sua escolha.

Demais benefícios

Ao escolher um cartão Mastercard, os usuários podem desfrutar de uma série de vantagens, como o programa Surpreenda mencionado anteriormente, que oferece descontos e promoções exclusivas.

Além disso, a Mastercard é aceita mundialmente, o que a torna uma excelente opção para viagens internacionais ou compras online em sites estrangeiros. Os cartões Mastercard também vêm com uma série de medidas de segurança, como a tecnologia chip e senha, e proteção contra fraudes.

Dependendo do tipo de cartão escolhido (Gold, Platinum, Black, etc.), pode-se ter acesso a benefícios adicionais, como seguros de viagem, serviços de concierge e acesso a salas VIP em aeroportos.

