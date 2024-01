O Instagram, uma das redes sociais mais populares do mundo, oferece uma função de bloqueio para gerenciar interações indesejadas. No entanto, pode chegar um momento em que você deseja desfazer um bloqueio. Seja por arrependimento ou mudança nas circunstâncias, o Instagram torna o processo de desbloqueio rápido e fácil.

Instagram: aprenda a desbloquear um contato esquecido | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Cuidados que devo ter com contatos estranhos no Instagram

Navegar pelo Instagram pode ser uma experiência enriquecedora, conectando-nos com amigos, familiares e interesses diversos. No entanto, como acontece em qualquer rede social, o Instagram também é um terreno fértil para contatos estranhos e potencialmente perigosos. A interação com perfis desconhecidos exige cautela, especialmente porque nem todos os usuários têm intenções benignas.

Primeiramente, é importante estar atento à autenticidade dos perfis. Muitas vezes, contas falsas ou bots são fáceis de identificar por características como poucas publicações, um número desproporcional de seguidores e seguidos, ou imagens que não parecem pessoais ou autênticas. Estes podem ser indicativos de perfis criados para fins escusos, como spam ou phishing.

A questão da privacidade e segurança das informações pessoais é crucial. Compartilhar detalhes como endereço, número de telefone ou dados bancários pode abrir portas para riscos significativos. Mesmo em interações que pareçam amigáveis ou inofensivas, a prudência ao compartilhar informações pessoais é sempre a melhor política.

Você pode gostar também: IA está mudando tudo: o que esperar do futuro?

Desbloqueando contatos esquecidos

Desbloquear um usuário no aplicativo do Instagram é um processo direto. Siga estas etapas simples:

Abra o aplicativo do Instagram no seu celular; Clique na sua foto de perfil no canto inferior direito da tela; Acesse o ícone de menu (três linhas) no canto superior direito; Selecione “Configurações e privacidade”; Escolha a guia “Bloqueados”; Você verá uma lista dos usuários bloqueados. Para desbloquear, clique em “Desbloquear” ao lado do nome do usuário.

Instagram: aprenda a desbloquear um contato esquecido | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Faça isso pelo site do Instagram

Para aqueles que preferem usar o Instagram através do computador, o processo é igualmente simples. Veja o passo a passo:

Acesse o site oficial do Instagram e faça seu login; No menu lateral, clique em “Perfil”; Clique no ícone de engrenagem; Escolha “Configurações e privacidade”; Em “Contas bloqueadas”, selecione “Veja e gerencie contas que você bloqueou”; Localize o perfil que deseja desbloquear e proceda.

Ao seguir esses passos, você pode facilmente retomar contato com perfis que bloqueou anteriormente. É importante lembrar que a pessoa desbloqueada não recebe notificação sobre esta ação.

Lembre-se, a decisão de bloquear ou desbloquear alguém no Instagram está em suas mãos. Faça o que for mais confortável para sua experiência na rede social.

Você pode gostar também: Imposto de Renda 2024: quem tem que pagar sem falta?