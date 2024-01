Como se aposentar rápido por pontos no INSS em 2024?

A regra dos pontos para aposentadoria é um aspecto fundamental da aposentadoria por tempo de contribuição, considerando a idade do indivíduo e seu tempo de contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Esta abordagem é uma das diversas modalidades disponíveis para os segurados, oferecendo vantagens específicas na busca pela aposentadoria.

Criada como uma das regras de transição com a Reforma da Previdência de 2019, seu propósito é fornecer benefícios aos segurados que já contribuíam para a previdência antes das mudanças mais rígidas implementadas em 13 de novembro de 2019.

Aposentadoria por pontos após a reforma

Essa regra de pontos equilibra a idade e o tempo de contribuição do segurado, estabelecendo uma pontuação específica que deve ser alcançada para obter o direito à aposentadoria.

Com a reforma, o sistema de pontuação passou a ser uma regra de transição, conectando o modelo anterior da previdência ao novo sistema em vigor. Essa mudança introduziu um aumento anual na pontuação necessária, progredindo até alcançar o limite de 105 pontos para homens e 100 pontos para mulheres, superando as regras anteriores à reforma.

Por exemplo, em 2019, quando a reforma foi implementada, a pontuação necessária era de 96 para homens e 86 para mulheres. Em 2024, esta pontuação aumentou para 101 para homens e 91 para mulheres.

Como funciona a soma dos pontos?

Essa regra exige o cumprimento de determinados requisitos para que o segurado possa usufruir dessa modalidade de aposentadoria. Os pontos são somados com base na idade do indivíduo e no tempo de contribuição. Até 2033, espera-se que a pontuação se estabilize, mas atualmente, a soma necessária varia anualmente.

Em 2024, por exemplo, um homem necessita de 35 anos de contribuição mais sua idade, totalizando 101 pontos. Para uma mulher, são necessários 30 anos de contribuição mais a idade, somando 91 pontos.

Quem está elegível para transição dos pontos?

Esta regra de transição é aplicável aos segurados do INSS que já estavam contribuindo antes de 13 de novembro de 2019. Aqueles que começaram a contribuir após esta data devem aderir a outras modalidades de aposentadoria estabelecidas pela reforma.

Os segurados que alcançaram a pontuação necessária antes de 13 de novembro de 2019 ainda têm a opção de se aposentar pelas regras antigas, uma alternativa que não está disponível para novos contribuintes.

Em resumo, a regra dos pontos para aposentadoria é um mecanismo criado para suavizar a transição entre as antigas e as novas regras de aposentadoria, refletindo uma abordagem balanceada que leva em conta tanto a idade do trabalhador quanto o tempo de contribuição.

É uma ferramenta importante que ajuda a definir o melhor momento para a aposentadoria, oferecendo uma alternativa viável para aqueles afetados pela Reforma da Previdência.

