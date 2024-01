Receber ligações indesejadas de números desconhecidos pode ser uma experiência irritante, mas felizmente, o WhatsApp introduziu uma solução eficaz para esse problema. A nova funcionalidade do aplicativo permite silenciar chamadas de números que não estão na sua lista de contatos, proporcionando maior privacidade e controle.

WhatsApp à prova de golpes: como prever e evitar que números estranhos entrem em contato| Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

WhatsApp atualiza camadas de segurança

Essa atualização no WhatsApp é uma resposta direta às inúmeras queixas dos usuários que se sentiam incomodados com ligações inesperadas e mensagens de spam. O novo recurso, já disponível para todos os usuários, visa não apenas melhorar a experiência de uso do aplicativo, mas também aumentar a segurança, ajudando a identificar e filtrar automaticamente chamadas indesejadas e potencialmente fraudulentas.

Para ativar essa funcionalidade, o processo é simples e pode ser feito tanto em dispositivos iOS quanto Android. Ao abrir o aplicativo do WhatsApp, clique no ícone de configurações – localizado no canto superior direito para usuários de Android e no canto inferior direito para quem usa iPhone.

Em seguida, acesse a seção “Privacidade” e selecione “Chamadas”. Lá, você encontrará a opção “Silenciar números desconhecidos”, que ao ser ativada, impedirá que chamadas de números não registrados em sua lista de contatos façam o celular tocar.

Apesar de silenciar as chamadas de números desconhecidos, é importante notar que essas ligações ainda aparecerão no histórico de chamadas do aplicativo e nas notificações, especialmente se o número pertencer a algum contato conhecido.

Novas ferramentas são anunciadas

Ao ativar este recurso, você ganha mais controle sobre as chamadas que deseja atender, mantendo as indesejadas fora de foco. Essa funcionalidade do WhatsApp é um passo significativo em direção ao compromisso da plataforma em garantir a segurança e a privacidade dos seus usuários.

Com essa nova ferramenta, você pode utilizar o WhatsApp com mais tranquilidade, sabendo que tem o controle necessário para gerenciar quem pode lhe contactar por chamadas através do aplicativo.

Quais os riscos de não atualizar o WhatsApp?

Não manter o aplicativo WhatsApp atualizado pode acarretar uma série de riscos, tanto em termos de segurança quanto de funcionalidade. Com o avanço constante da tecnologia e o desenvolvimento contínuo de novas ameaças digitais, manter os aplicativos atualizados tornou-se mais crucial do que nunca. Aqui estão as implicações detalhadas de não atualizar o WhatsApp:

Aumento da Vulnerabilidade a Ataques e Malwares

Uma das principais preocupações com a falta de atualizações é a vulnerabilidade a ataques cibernéticos e malwares. Cada atualização do WhatsApp geralmente inclui correções de segurança para vulnerabilidades que foram recentemente identificadas. Sem essas atualizações, o aplicativo se torna um alvo mais fácil para hackers, que podem explorar essas falhas para acessar informações pessoais, mensagens e outros dados sensíveis.

Além disso, malwares e vírus estão constantemente evoluindo para aproveitar as brechas em softwares desatualizados. Se o WhatsApp não estiver atualizado, o dispositivo pode estar em risco de ser infectado por essas ameaças, o que pode levar a consequências como perda de dados, invasão de privacidade e, em casos extremos, controle externo do dispositivo.

Perda de Acesso a Novos Recursos e Compatibilidade

O WhatsApp frequentemente introduz novos recursos, melhorias e mudanças na interface do usuário. Ao não atualizar o aplicativo, você perde o acesso a essas novidades, o que pode diminuir significativamente a experiência de uso. Além disso, recursos existentes podem começar a funcionar de maneira inadequada ou até mesmo serem descontinuados em versões mais antigas do aplicativo. Isso não apenas limita a funcionalidade do aplicativo, mas também pode afetar a interação com outros usuários que estão utilizando versões atualizadas.

Problemas de Performance e Estabilidade

Versões desatualizadas do WhatsApp podem enfrentar problemas de desempenho, como lentidão, travamentos ou fechamentos inesperados do aplicativo. As atualizações são projetadas não apenas para introduzir novos recursos, mas também para otimizar o funcionamento do aplicativo.

Elas podem melhorar a velocidade, reduzir o uso de dados e resolver problemas que causam instabilidade. Sem essas melhorias, o aplicativo pode não funcionar de forma eficiente, prejudicando a experiência do usuário.

Em resumo, manter o WhatsApp atualizado é fundamental para garantir a segurança dos seus dados, o bom funcionamento do aplicativo, e o acesso a todos os recursos e melhorias disponíveis. As atualizações são uma parte crucial da manutenção da segurança e eficiência dos aplicativos em um ambiente digital em constante evolução.

