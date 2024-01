Hoje trazemos uma notícia animadora para os beneficiários do INSS, a previdência que atualmente apoia mais de 39 milhões de brasileiros. Há informações importantes sobre o pagamento e reajustes que impactarão positivamente esses beneficiários.

Primeiramente, é importante destacar que todos os meses, milhões de brasileiros recebem um pagamento que varia entre um salário mínimo e o teto previdenciário, que atualmente chega a quase R$ 8 mil. A excelente notícia é dupla: trata-se da data de pagamento e de um aumento significativo nos valores.

Veja também: FESTA! Estado confirma feriados inéditos; 1 é prolongado

INSS com Pix confirmado e valor aumentado | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Novos pagamentos e valores

Os pagamentos para beneficiários com final de cartão número 3 começarão no próximo dia 29, conforme o calendário publicado pelo INSS em seu site oficial (www.gov.br/inss). Além disso, há um aumento nos valores, pois o novo salário mínimo foi reajustado para R$ 1.412. Isso representa um aumento de 8,4% em relação ao salário mínimo de 2023, que era de R$ 1.302.

Com este reajuste, que segue o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do último ano, o teto dos benefícios pagos pelo INSS agora é de R$ 7.786,01, um aumento em relação ao anterior, que era de aproximadamente R$ 7.500. Este novo salário mínimo está em vigor desde o primeiro dia de janeiro, conforme reportado pelo O Globo.

Quanto às datas de pagamento restantes deste mês, os beneficiários com final de cartão 3 recebem no dia 29 de janeiro, seguidos pelos finais 4 e 5 nos dias 30 e 31 de janeiro, respectivamente.

Novas tecnologias serão implantadas no INSS

Em relação às inovações no INSS, foi reportado pela CNN Brasil que a instituição, sob a liderança de Alessandro Stefanutto, está implementando o uso de inteligência artificial para combater fraudes em atestados médicos. Stefanutto esclareceu que a IA pode eventualmente cometer erros, mas assegurou que, se confirmados, os beneficiários afetados terão o direito à ampla defesa.

“O INSS só cancela benefício depois que tem certeza. Cancelar um benefício que está correto é pior do que cancelar um que está errado. Portanto, a Previdência não vai cancelar benefícios arbitrariamente nem perseguir ninguém”, afirmou Stefanutto.

Ele destacou que é preferível usar inteligência artificial do que convocar todos os segurados, considerando que a grande maioria desses beneficiários são pessoas honestas e trabalhadoras que se afastaram devido a doenças ou incapacidades.

Essas atualizações representam um avanço significativo para os beneficiários do INSS, trazendo não só um aumento nos valores recebidos, mas também a introdução de tecnologias modernas para garantir a justiça e eficiência no sistema previdenciário

Veja também: Adeus folga! Nova portaria pode ACABAR com feriados em 200 áreas profissionais

Quais os valores do Bolsa Família 2024 | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quais os valores do Bolsa Família 2024?

Até o momento do meu último treinamento em abril de 2023, as informações específicas sobre os valores do Bolsa Família para o ano de 2024 não estavam disponíveis. O programa Bolsa Família, parte do sistema de seguridade social do Brasil, tem como objetivo ajudar famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, proporcionando um subsídio financeiro para auxiliar no custeio de despesas básicas como alimentação, educação e saúde.

Os valores do Bolsa Família variam dependendo de vários fatores, como a renda por pessoa na família, o número de crianças e adolescentes até 17 anos, e a presença de gestantes. O programa é estruturado com diferentes tipos de benefícios: o Básico, destinado a famílias em situação de extrema pobreza; o Variável, para famílias com crianças e adolescentes; e o Benefício para Superação da Extrema Pobreza, que complementa a renda das famílias mais vulneráveis.

Geralmente, o governo anuncia os valores atualizados do programa com base em critérios como a inflação e mudanças na política econômica. Esses anúncios são feitos oficialmente por meio de canais do governo, como o site do Ministério da Cidadania ou o Diário Oficial da União.

Para obter as informações mais recentes sobre os valores do Bolsa Família para 2024, recomendo consultar fontes oficiais do governo brasileiro ou notícias recentes que possam ter atualizado esses dados após abril de 2023. Além disso, o aplicativo oficial do Bolsa Família e o site da Caixa Econômica Federal são recursos úteis para obter informações atualizadas sobre o programa e seus benefícios.

Veja também: Calendário e valores do Bolsa Família em fevereiro: mais de R$ 700