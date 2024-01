O ano de 2024 é marcado por uma série de benefícios e direitos legalmente assegurados aos idosos no Brasil, essenciais para garantir sua qualidade de vida e bem-estar financeiro. Para aqueles com 60 anos ou mais, é vital estar ciente dessas vantagens para usufruir plenamente de suas provisões.

Veja também: Governo publica pagamento de R$ 1,4 mil aos idosos da lista

7 benefícios, 1 segredo e dinheiro EXTRA à vista idosos podem comemorar | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Benefícios para idosos são divulgados

Aqui estão detalhadamente pelo menos oito direitos fundamentais que oferecem suporte e vantagens para os idosos:

Isenção do IPTU: Um alívio significativo nas despesas mensais, a isenção do Imposto Territorial Urbano para idosos reduz os custos de vida, permitindo uma maior disponibilidade financeira para outras necessidades.

Isenção no Imposto de Renda: Dependendo de certas condições financeiras e de saúde, os idosos podem se beneficiar da isenção no pagamento do Imposto de Renda, proporcionando uma economia importante.

Prioridade em Serviços Judiciais e Públicos: Os idosos têm direito a processos judiciais e atendimentos em órgãos públicos com prioridade, garantindo acesso mais rápido a esses serviços essenciais.

Atendimento Preferencial: Em diversos setores, como bancos, hospitais e comércio, os idosos têm garantia de atendimento prioritário.

Meia-Entrada em Eventos Culturais: Este direito assegura que idosos paguem apenas metade do preço em ingressos para eventos culturais, como cinema, teatro e concertos, promovendo o acesso à cultura e ao lazer.

Gratuidade no Transporte Urbano e Interestadual: A gratuidade no transporte é uma vantagem significativa, facilitando a mobilidade dos idosos, seja dentro das cidades ou em viagens interestaduais.

Vagas Reservadas em Estacionamentos: Com uma cota de pelo menos 5% das vagas em estacionamentos, os idosos contam com maior acessibilidade e conveniência.

Veja também: Seu CPF está na lista para receber até R$ 2,9 mil na Caixa até o final do mês? Consulte

7 benefícios, 1 segredo e dinheiro EXTRA à vista idosos podem comemorar | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Outras vantagens são divulgadas

Além desses direitos, o INSS oferece benefícios adicionais para aposentados e pensionistas. Através do aplicativo do INSS, é possível solicitar a Carteira de Beneficiário, que abre portas para uma variedade de proveitos exclusivos para os idosos.

A partir de 1º de janeiro de 2024, o salário mínimo foi reajustado para R$ 1.412. Esse aumento reflete diretamente nas aposentadorias, pensões e outros benefícios sociais, como o seguro-desemprego e o auxílio-doença. Essa mudança representa um aumento na renda mensal dos idosos que dependem desses benefícios.

Conforme estudos do IBGE, a expectativa de vida no Brasil é de 75,5 anos, embora muitos ultrapassem essa média. Esses direitos e benefícios são fundamentais para apoiar os idosos a viverem essa fase da vida com dignidade, segurança e tranquilidade.

É imperativo que os idosos e suas famílias estejam bem informados sobre esses direitos. Conhecê-los e utilizá-los pode significar uma melhora significativa na qualidade de vida e na independência financeira durante a terceira idade.

Veja também: Pente-fino do Bolsa Família resulta em 8,4 milhões de bloqueados