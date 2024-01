O programa Bolsa Família é uma iniciativa fundamental no combate à pobreza no Brasil, proporcionando apoio financeiro a famílias em condições de vulnerabilidade social. O programa é estruturado em torno de quatro categorias de benefícios, cada uma atendendo a diferentes necessidades das famílias beneficiadas.

Benefício exclusivo para crianças em janeiro, no Bolsa Família | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família paga adicional para estas pessoas

Famílias com crianças de 0 a 6 anos recebem o Benefício Primeira Infância. Este benefício específico disponibiliza R$ 150 mensais para cada criança nessa faixa etária, apoiando o desenvolvimento infantil nas fases cruciais da vida.

Além do suporte para a primeira infância, o Bolsa Família oferece o Benefício Variável Familiar. Este benefício adicional de R$ 50 por mês é destinado a cada membro da família que se enquadre em uma das seguintes categorias:

Crianças entre 7 e 12 anos;

Adolescentes entre 12 e 18 anos;

Gestantes.

Veja também : Cartão de crédito consignado do INSS ganha data

Calendário de pagamentos

O pagamento dos benefícios do Bolsa Família em janeiro de 2024 começou no dia 18, com os valores sendo liberados de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do responsável familiar. A seguir, está o cronograma de pagamento, que garante a distribuição organizada e eficiente dos recursos:

NIS final 1: 18 de janeiro

NIS final 2: 19 de janeiro

NIS final 3: 22 de janeiro

NIS final 4: 23 de janeiro

NIS final 5: 24 de janeiro

NIS final 6: 25 de janeiro

NIS final 7: 26 de janeiro

NIS final 8: 29 de janeiro

NIS final 9: 30 de janeiro

NIS final 0: 31 de janeiro

Este cronograma de pagamentos é crucial para que as famílias planejem adequadamente o recebimento dos benefícios e gerenciem suas finanças.

Em resumo, o programa Bolsa Família continua a ser um pilar na estrutura de assistência social do Brasil, oferecendo suporte vital para famílias em situação de pobreza, com foco especial em crianças, adolescentes e gestantes.

Veja também: Quanto dá para emprestar com o INSS em 2024? Valores revelados

Benefício exclusivo para crianças em janeiro, no Bolsa Família | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Vale a pena fazer consignado do Bolsa Família?

A decisão de fazer um empréstimo consignado com base nos benefícios do Bolsa Família deve ser considerada cuidadosamente, levando em conta diversos fatores. Aqui estão alguns aspectos a serem avaliados:

Necessidade Financeira: Avalie se o empréstimo é para uma necessidade urgente e se não há outras opções de financiamento ou poupança disponíveis. Condições do Empréstimo: Examine cuidadosamente os termos do empréstimo, incluindo a taxa de juros, o prazo de pagamento e as penalidades por atraso ou inadimplência. Impacto no Orçamento Familiar: Considere como o pagamento do empréstimo afetará seu orçamento mensal. Lembre-se de que as parcelas serão descontadas diretamente do benefício, reduzindo a renda disponível. Taxas de Juros: Compare as taxas de juros do empréstimo consignado com outras formas de crédito disponíveis. Empréstimos consignados geralmente têm taxas mais baixas devido à menor probabilidade de inadimplência. Alternativas de Crédito: Verifique se existem outras opções de crédito mais vantajosas ou programas de assistência que possam atender às suas necessidades sem a necessidade de endividamento. Finalidade do Empréstimo: Avalie se o empréstimo será usado para despesas que melhorarão sua situação financeira a longo prazo, como educação ou melhorias na habitação, em vez de despesas correntes ou consumo.

É importante lembrar que o Bolsa Família é um programa de assistência social destinado a ajudar as famílias a cobrir despesas básicas e melhorar suas condições de vida. Contrair dívidas com base nesses recursos deve ser uma decisão ponderada e baseada em uma análise cuidadosa da situação financeira e das necessidades da sua família.

Veja também: Caixa Tem: rodada Pix de R$ 1,4 mil para os idosos