O início de 2024 trouxe uma excelente notícia para os brasileiros apaixonados por viagens. O passaporte brasileiro conquistou a 17ª posição no renomado Henley Passport Index. Este ranking é uma referência global na avaliação da eficácia dos passaportes para viagens internacionais.

Com essa classificação, os portadores do passaporte brasileiro agora têm acesso sem visto a 173 países e territórios ao redor do mundo, um marco significativo para a mobilidade global dos brasileiros.

Veja também: Semana que vem começa: PIX de R$ 600 ou mais; você na lista?

Os 173 países que aceitam brasileiro com tranquilidade | Imagem de 👀 Mabel Amber, who will one day por Pixabay

Países que aceitam brasileiros com facilidade

Liderança no Ranking Global No topo do ranking, países como França, Alemanha, Itália, Japão, Singapura e Espanha mantêm suas posições de liderança, proporcionando acesso sem visto a 194 países. Eles são seguidos de perto por Coreia do Sul, Finlândia e Suécia, com acesso a 193 países.

Posição do Brasil na América do Sul Dentro do contexto sul-americano, o Brasil está agora em uma posição invejável, ultrapassando vários países e ficando apenas atrás do Chile e da Argentina, que ocupam respectivamente o 15º e 16º lugares.

Este avanço reflete o reconhecimento internacional crescente do Brasil e a confiança na segurança e na força de seu passaporte.

Veja também: Quer viajar? Esta é a lista de CPFs para comprar voos de R$ 200

Estes são os preferidos dos turistas

Ascensão Surpreendente dos Emirados Árabes Unidos Um destaque notável é o impressionante avanço dos Emirados Árabes Unidos no ranking. Em uma década, saltaram da 55ª para a 11ª posição, demonstrando uma política de abertura e fortalecimento de relações internacionais eficaz. Hoje, o passaporte dos Emirados Árabes permite entrada em 183 países.

Acesso sem Visto a Principais Destinos Mundiais Para os viajantes brasileiros, isso significa facilidade de acesso a oito dos dez países mais visitados do mundo, incluindo destinos populares como França, Espanha, Turquia, Itália, Reino Unido, Alemanha, Grécia e Áustria.

Mapeamento da Liberdade de Viagem O passaporte brasileiro, com sua ampla aceitação, reflete um ‘mapa da liberdade’ para seus cidadãos, abrindo portas para diversas culturas e experiências ao redor do globo.

A lista dos 173 países acessíveis sem visto aos brasileiros é extensa, abrangendo destinos em todos os continentes, desde atrações turísticas populares até joias escondidas à espera de serem descobertas.

Veja também: Viajar no Carnaval? Conheça os 5 destinos para fugir da “muvuca”

Os 173 países que aceitam brasileiro com tranquilidade | Imagem de 652234 por Pixabay

Veja a lista completa

Aqui está a lista de países que aceitam o passaporte brasileiro sem visto, separada por continente:

África:

África do Sul

Angola

Botsuana

Burkina Faso

Burundi

Cabo Verde

Camarões

Djibouti

Egito

Essuatíni

Etiópia

Gabão

Gâmbia

Gana

Guiné

Guiné-Bissau

Ilhas Comores

Ilhas Seychelles

Lesoto

Madagascar

Malawi

Mali

Marrocos

Mauritânia

Mauritius

Moçambique

Namíbia

Quênia

Reunião

Ruanda

São Tomé e Príncipe

Senegal

Serra Leoa

Somália

Tanzânia

Togo

Tunísia

Uganda

Zâmbia

Zimbábue

América do Norte:

Bahamas

Barbados

Belize

Bermudas

Canadá

Costa Rica

Dominica

El Salvador

Granada

Guatemala

Honduras

Ilhas Cayman

Ilhas Turcas e Caicos

Ilhas Virgens Britânicas

Jamaica

México

Nicarágua

Panamá

República Dominicana

Santa Lúcia

São Cristóvão e Nevis

São Vicente e Granadinas

Trinidad e Tobago

América do Sul:

Argentina

Bolívia

Chile

Colômbia

Equador

Guiana

Paraguai

Peru

Suriname

Uruguai

Venezuela

Ásia:

Armênia

Bahrein

Catar

Cazaquistão

Coreia do Sul

Emirados Árabes Unidos

Filipinas

Geórgia

Hong Kong (Região Administrativa Especial da China)

Indonésia

Irã

Israel

Japão

Jordânia

Kiribati

Kuwait

Laos

Líbano

Macau (Região Administrativa Especial da China)

Maldivas

Mongólia

Nepal

Omã

Palestina

Quirguistão

Singapura

Sri Lanka

Tailândia

Timor-Leste

Turquia

Uzbequistão

Vietnã

Europa:

Albânia

Alemanha

Andorra

Áustria

Bélgica

Bielorrússia

Bósnia e Herzegovina

Bulgária

Cidade do Vaticano

Croácia

Chipre

Dinamarca

Eslováquia

Eslovênia

Espanha

Estônia

Finlândia

França

Grécia

Hungria

Islândia

Itália

Kosovo

Letônia

Liechtenstein

Lituânia

Luxemburgo

Macedônia do Norte

Malta

Mônaco

Montenegro

Noruega

Países Baixos

Polônia

Portugal

Reino Unido

República Tcheca

Romênia

Rússia

San Marino

Sérvia

Suécia

Suíça

Ucrânia

Oceania:

Austrália

Fiji

Ilhas Cook

Ilhas Marshall

Ilhas Palau

Ilhas Salomão

Micronésia

Nova Caledônia

Nova Zelândia

Papua-Nova Guiné

Samoa

Tonga

Tuvalu

Vanuatu

Essa divisão por continentes ajuda a visualizar a extensão global do acesso sem visto para portadores do passaporte brasileiro.

Veja também: Semana que vem começa: PIX de R$ 600 ou mais; você na lista?