Quer viajar? Esta é a lista de CPFs para comprar voos de R$ 200

Você já pensou em atravessar o Brasil, de ponta a ponta, pagando apenas R$ 200 pela sua passagem aérea? Um sonho distante? Talvez não mais! O programa Voa Brasil, recentemente endossado pelo presidente Lula, acena com essa possibilidade, mas atenção, não é para todos. Com você faz parte de um seleto grupo de contemplados? Vem comigo que eu te conto tudo!

Não é segredo para ninguém que viajar de avião no Brasil pode pesar no bolso, mas o governo federal decidiu dar uma forcinha para que mais brasileiros possam alçar voos por todo o país. (Foto divulgação)

Lista de CPFs para comprar voos de R$ 200

Não é segredo para ninguém que viajar de avião no Brasil pode pesar no bolso, mas o governo federal decidiu dar uma forcinha para que mais brasileiros possam alçar voos por todo o país. Com o audacioso programa Voa Brasil, aposentados recebendo até dois salários mínimos e estudantes do Prouni estão com a mala pronta para decolar. Mas atenção: há regras claras nesse embarque. Para garantir que o céu seja de todos, o programa estabeleceu critérios que visam incluir aqueles que menos viajam.

Imagine você, aposentado(a) do INSS ou estudante participante do Prouni, dominando os céus do Brasil por uma taxa simbólica! É uma realidade próxima, com a expectativa do governo em propulsionar cerca de 3 milhões de novos “CPF’s viajantes” já no primeiro ano do projeto. Seja de Boa Vista a Porto Alegre, ou de Natal a Cuiabá, o roteiro é definido por você – estar inclusivo na lista de beneficiados é o seu passaporte.

Para quem já está contando os dias, saiba que a “primeira chamada” do Voa Brasil está prevista para o início de fevereiro. Tendo vivenciado alguns atrasos no passado, o governo assegura que os ajustes estão sendo feitos para um lançamento sem turbulências. O ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, deu a deixa: está quase na hora de voar!

Veja também: Semana que vem começa: PIX de R$ 600 ou mais; você na lista?

Voando Mais Alto com Planos do Governo

Além dos voos a R$ 200, o governo não está medindo esforços para aliviar os preços salgados das passagens aéreas no país. Com uma estratégia multifacetada que inclui redução de judicializações e facilidade de crédito para as companhias, o projeto busca um setor mais robusto e acessível. Essa é a sua chance de ser protagonista dessa nova era da aviação brasileira.

Ademais, além das passagens aéreas mais baratas e até mesmo gratuitas, os brasileiros podem aproveitar o já existente ID Jovem. O ID Jovem é um programa do Governo Federal que oferece inúmeras vantagens aos jovens brasileiros de baixa renda. Esse documento, disponível para cidadãos de 15 a 29 anos que atendem aos critérios estabelecidos, possibilita o acesso a diversos benefícios, incluindo a gratuidade ou desconto em passagens interestaduais em transportes regulares terrestres, aquaviários e ferroviários.

Além disso, o ID Jovem também proporciona a oportunidade de participação em eventos culturais, esportivos e de lazer com descontos ou gratuidade, fortalecendo o acesso dos jovens a atividades que enriquecem suas vidas.

Veja também: Lista de CPF para receber a cesta básica do governo; você está nela