Viajar no Carnaval? Conheça os 5 destinos para fugir da “muvuca”

O Carnaval é uma festa vibrante e cheia de energia, mas nem todos buscam a agitação típica dessa época do ano. Se você prefere tranquilidade e quer aproveitar o feriado para relaxar e recarregar as energias, existem destinos perfeitos no Brasil que oferecem exatamente isso. Prepare-se para conhecer cinco lugares incríveis para fugir do burburinho carnavalesco e encontrar paz e descanso.

5 destinos para fugir da “muvuca” no carnaval

Enquanto muitos se preparam para cair na folia do Carnaval, há quem deseje aproveitar este período de uma maneira diferente: buscando tranquilidade e descanso longe das multidões e da agitação. Se você é uma dessas pessoas que preferem a calmaria e a beleza serena de destinos menos movimentados, este artigo é para você. Vamos explorar cinco lugares incríveis no Brasil, ideais para quem quer fugir do convencional durante o Carnaval e desfrutar de momentos de paz e relaxamento. De cidades serranas a praias paradisíacas, prepare-se para descobrir refúgios perfeitos para recarregar as energias e desfrutar da natureza em seu esplendor.

1. Campos do Jordão, SP: Sossego na Serra

Campos do Jordão, localizado na Serra da Mantiqueira, é o refúgio ideal para quem busca um Carnaval tranquilo. Com baixas temperaturas e uma gastronomia de dar água na boca, a cidade oferece atrações como passeios ao ar livre, visitas a museus e degustações de vinho. Além disso, Campos do Jordão é um lugar perfeito para fazer fotos incríveis, garantindo memórias inesquecíveis.

2. Gramado, RS: Charme Europeu na Serra Gaúcha

Gramado é outra opção encantadora para quem quer fugir da agitação do Carnaval. Com arquitetura inspirada na Europa e clima ameno, a cidade na Serra Gaúcha tem uma variedade de passeios, incluindo parques, museus e vinícolas. Além disso, você pode estender a viagem para visitar cidades vizinhas como Canela, Garibaldi e Bento Gonçalves.

3. Bonito, MS: Contato com a Natureza

Para os amantes da natureza, Bonito, no Mato Grosso do Sul, é o destino ideal. Conhecida como a capital brasileira do ecoturismo, a cidade oferece atividades como mergulho, flutuação, caminhadas e passeios de barco. É o lugar perfeito para quem busca um feriado tranquilo em meio à natureza exuberante.

4. São Miguel dos Milagres, AL: Praias Paradisíacas

Se o seu ideal de Carnaval é sol, mar e areia branca, São Miguel dos Milagres, em Alagoas, é o destino perfeito. Com praias deslumbrantes, a região oferece passeios de mergulho, pesca e caminhadas, além de inesquecíveis jangadas ao pôr do sol. A tranquilidade e a beleza natural do lugar são ideais para quem busca descanso e renovação.

5. Monte Verde, MG: A Suíça Brasileira

Monte Verde, em Minas Gerais, conhecida como a “Suíça Brasileira”, é um destino encantador para um Carnaval diferente. Com clima ameno e cercada por uma natureza exuberante, a cidade oferece deliciosas opções gastronômicas, trilhas, cachoeiras e até cervejarias. Além disso, as chocolaterias locais são imperdíveis para os amantes de doces.

