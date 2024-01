O que ninguém te conta sobre o RISCO de carregar o celular no shopping

Recentemente, o FBI, a principal agência de investigação federal dos Estados Unidos, emitiu um alerta sobre um novo tipo de golpe que envolve o carregamento de celulares em locais públicos. Este aviso é de particular interesse para os brasileiros que frequentemente recarregam seus dispositivos em lugares como shoppings, aeroportos, hotéis e rodoviárias.

Ameaça do “Juice Jacking” é emitida

O fenômeno conhecido como “juice jacking” está no centro desse alerta. Esta prática maliciosa, empregada por cibercriminosos, explora as portas USB disponíveis publicamente. Estas portas, muitas vezes equipadas com cabos adulterados, são usadas para instalar softwares maliciosos nos dispositivos conectados.

Assim, os criminosos conseguem acessar dados pessoais e sensíveis, incluindo informações financeiras e senhas.

Advertência da Comissão Federal de Comunicações (FCC)

Além do FBI, a FCC, que desempenha um papel semelhante à Anatel nos Estados Unidos, também divulgou um alerta. Eles destacaram que o malware introduzido através de uma porta USB comprometida pode levar ao bloqueio do dispositivo ou ao vazamento de dados pessoais para os criminosos.

Essas informações podem ser usadas para acessar contas online ou vendidas no mercado negro.

Medidas de Prevenção Contra o Golpe

Diante desses riscos, é crucial adotar medidas preventivas ao carregar dispositivos móveis em locais públicos:

Evite Portas USB Públicas: Prefira utilizar tomadas elétricas convencionais ao invés de portas USB em locais públicos. Use Cabos e Carregadores Originais: Opte por acessórios de carregamento certificados e de marcas confiáveis. Leve Seus Próprios Acessórios: Carregar seu próprio carregador e cabo USB reduz significativamente o risco de exposição a dispositivos adulterados. Mantenha o Software Atualizado: Assegure que o sistema operacional e os aplicativos do seu celular estejam sempre atualizados para se proteger contra vulnerabilidades de segurança. Instale um Antivírus Confiável: Um bom aplicativo antivírus pode oferecer uma camada extra de proteção contra malwares e outras ameaças digitais.

Este alerta do FBI sobre o “juice jacking” é um lembrete crucial sobre a importância de ser vigilante ao carregar dispositivos móveis em locais públicos. Adotar as medidas de segurança recomendadas pode ajudar a proteger suas informações pessoais e a integridade do seu dispositivo.

Em um mundo cada vez mais conectado, a segurança digital é uma prioridade que não deve ser negligenciada.

Vale a pena comprar carregador portátil?

Em uma era dominada pela tecnologia móvel, a necessidade de manter nossos dispositivos sempre carregados se tornou uma constante. Diante disso, a ideia de comprar um carregador portátil surge como uma solução prática e eficaz. Vamos analisar detalhadamente os benefícios e considerações envolvidos na decisão de adquirir um carregador portátil.

Mobilidade e Conveniência: A principal vantagem de um carregador portátil, ou power bank, é a liberdade de movimento que oferece. Com ele, você pode recarregar seus dispositivos em qualquer lugar, sem a necessidade de estar perto de uma tomada elétrica. Essa mobilidade é especialmente benéfica para pessoas que viajam frequentemente, trabalham longe de escritórios, ou simplesmente passam muito tempo fora de casa. Segurança em Foco: No contexto de segurança, os carregadores portáteis são uma alternativa segura às portas USB públicas, que podem estar vulneráveis a ataques cibernéticos, como o “juice jacking”. Utilizando um carregador portátil, você evita esses riscos e garante que seus dispositivos permaneçam protegidos durante o carregamento. Capacidade Adequada para Suas Necessidades: Existem diversos modelos de carregadores portáteis, variando em capacidade de bateria. Escolher um com capacidade suficiente para atender às suas necessidades diárias é crucial. Por exemplo, se você usa intensamente o celular ou possui múltiplos dispositivos, um power bank de maior capacidade pode ser a melhor opção.

Considerando todos esses aspectos, a compra de um carregador portátil pode ser uma escolha acertada, principalmente para quem vive em constante movimento e depende da disponibilidade de seus dispositivos eletrônicos.

Os carregadores portáteis oferecem não apenas conveniência, mas também uma camada adicional de segurança para seus dispositivos. Avalie suas necessidades específicas e as opções disponíveis no mercado para fazer uma escolha bem-informada que atenda tanto às suas demandas de conectividade quanto às de segurança digital.

