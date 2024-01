A Meta está implementando mudanças significativas no Instagram e no Facebook, visando aumentar a proteção dos usuários mais jovens contra interações indesejadas e reforçar o controle dos pais sobre as configurações de segurança e privacidade de seus filhos nas plataformas.

Adolescentes terão mensagens limitadas no Facebook e Instagram | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Entenda as mudanças

Essas mudanças, focadas principalmente em usuários adolescentes, introduzem restrições mais rigorosas sobre quem pode interagir com eles nas redes sociais.

Uma das principais alterações anunciadas é que agora, por padrão, adolescentes com menos de 16 anos (ou 18 anos em certos países) não poderão mais receber mensagens privadas ou serem adicionados a grupos de bate-papo por usuários que eles não seguem.

Essa medida visa reduzir a possibilidade de contatos indesejados e inapropriados.

Além disso, a Meta planeja notificar os usuários do Instagram sobre essa mudança através de uma mensagem no topo do Feed, garantindo que os adolescentes estejam cientes das novas restrições de privacidade.

Para os adolescentes que utilizam contas supervisionadas, haverá uma camada adicional de proteção.

Eles precisarão de permissão dos pais ou responsáveis que monitoram suas contas para alterar essa configuração de privacidade, garantindo que os adultos estejam cientes e aprovem quaisquer mudanças.

Pais terão mais poder de decisão

Outro avanço nas ferramentas de supervisão parental no Instagram é que os pais terão agora mais poder de decisão. Em vez de apenas serem notificados sobre alterações nas configurações de segurança e privacidade dos filhos, os pais terão que aprovar ou negar esses pedidos.

Isso significa que mudanças significativas, como tornar um perfil privado em público, não serão possíveis sem a autorização dos pais.

Além dessas mudanças, a Meta está trabalhando em um novo recurso para proteger os usuários de receberem imagens indesejadas ou inapropriadas em mensagens. Este recurso está em desenvolvimento, e mais detalhes, incluindo a data de lançamento, serão divulgados no decorrer do ano.

As ações da Meta demonstram um compromisso crescente com a segurança online dos jovens usuários e a importância de permitir que os pais tenham um papel ativo na supervisão da atividade online de seus filhos.

Estas mudanças são um passo positivo para criar um ambiente digital mais seguro para os adolescentes, alinhando as plataformas de mídia social com as crescentes preocupações globais sobre a segurança e privacidade online dos jovens.

