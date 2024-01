O Ministério da Saúde do Brasil tomou uma medida significativa ao selecionar 19 municípios do Rio Grande do Norte para iniciar a vacinação contra a dengue a partir de fevereiro. Essa decisão coloca o Brasil na vanguarda global, sendo o primeiro país a oferecer a vacina contra dengue pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A escolha desses municípios foi baseada em três critérios criteriosos: serem de grande porte com mais de 100 mil habitantes, terem registrado alta incidência de dengue no período de 2023-2024 e a predominância do sorotipo DENV-2 da doença.

Vacina contra dengue chega a cidades do Norte em fevereiro | Imagem de shammiknr por Pixabay

Vacina chegará com intensidade ao Rio Grande do Norte

As cidades do Rio Grande do Norte selecionadas para receberem a vacina incluem Natal, Parnamirim, Extremoz, entre outras. No total, 521 municípios brasileiros foram escolhidos para essa importante iniciativa.

A vacinação focará em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, um grupo etário que teve um alto número de hospitalizações por dengue. O Ministério da Saúde registrou 16,4 mil hospitalizações nesta faixa etária entre janeiro de 2019 e novembro de 2023.

Distribuição das vacinas na região

A distribuição das vacinas ainda não tem uma data definida para os estados. A limitação na capacidade de fornecimento de doses pelo laboratório Takeda, responsável pela vacina, motivou a seleção cuidadosa dos municípios.

O Brasil já recebeu uma primeira remessa de 757 mil doses e espera uma segunda leva em fevereiro, totalizando 1,32 milhão de doses. Além disso, o Ministério da Saúde assegurou um estoque de 5,2 milhões de doses para 2024 e 9 milhões para 2025.

O esquema vacinal contra a dengue inclui duas doses, com um intervalo de três meses. A vacina Qdenga, da Takeda, foi incorporada ao SUS em dezembro após avaliação pela Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias no SUS (Conitec).

Rio Grande do Norte enfrenta cenário caótico

No Rio Grande do Norte, o cenário da dengue em 2023 foi preocupante. Foram notificados 12.048 casos, com 2.430 confirmados e três óbitos. A incidência média foi de 222 casos por 100 mil habitantes. Cidades como Natal, Parnamirim e Mossoró registraram números significativos de casos confirmados.

Este esforço para vacinar contra a dengue no Rio Grande do Norte e em outros estados brasileiros representa um passo importante na luta contra esta doença.

Com a implementação da vacinação, espera-se uma redução significativa nos casos e nas hospitalizações, melhorando a saúde pública e a qualidade de vida da população.

Quais os principais cuidados com a Dengue | Imagem de Himas Rafeek por Pixabay

Quais os principais cuidados com a Dengue?

O combate à dengue exige uma série de cuidados e medidas preventivas, tanto a nível individual quanto comunitário. A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que se reproduz em água parada. Por isso, a prevenção é focada em evitar a proliferação do mosquito e proteger-se de suas picadas.

Prevenção e Controle do Mosquito Aedes aegypti

Eliminação de Água Parada: O mais importante é eliminar locais onde o mosquito pode se reproduzir. Isso inclui a remoção de água acumulada em pneus, vasos de plantas, garrafas, calhas, tanques e outros recipientes que possam reter água. Uso de Repelentes: Aplicar repelentes de insetos na pele exposta, seguindo as instruções do produto, é uma forma eficaz de prevenir picadas. É particularmente importante usar repelente durante o dia, quando os mosquitos da dengue são mais ativos. Instalação de Telas e Mosquiteiros: Usar telas em janelas e portas, e dormir sob mosquiteiros, pode ajudar a evitar a entrada de mosquitos nas residências. Manutenção de Piscinas e Outros Grandes Corpos de Água: Tratar a água de piscinas e outros grandes corpos de água com cloro ou outros produtos químicos para evitar que se tornem criadouros de mosquitos.

Cuidados Pessoais e Comunitários

Uso de Roupas Adequadas: Vestir roupas que cubram a maior parte do corpo, como camisas de manga longa e calças, pode reduzir o risco de picadas. Participação em Campanhas de Conscientização: Envolver-se em campanhas de educação e conscientização comunitária sobre a prevenção da dengue é fundamental para combater a doença em um nível mais amplo. Vigilância e Notificação de Casos: Estar atento aos sintomas da dengue, como febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores musculares e articulares, e erupções cutâneas, e procurar atendimento médico imediatamente. Notificar as autoridades de saúde sobre surtos potenciais é crucial para controlar a doença. Manutenção Regular de Áreas Externas: Manter jardins e pátios limpos e sem acumulação de lixo ou entulho, que podem se tornar locais de reprodução do mosquito.

Ao adotar essas medidas, podemos reduzir significativamente o risco de infecção pela dengue e contribuir para um ambiente mais seguro e saudável. É um esforço conjunto que envolve responsabilidade individual e ação comunitária.

