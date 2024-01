O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) realizou uma ação notável ao destinar R$ 1,4 bilhão para a antecipação do Bolsa Família em janeiro. Esta medida extraordinária, longe do padrão habitual de pagamentos, possibilitou um alívio significativo para os habitantes de 262 municípios brasileiros. Eles receberam o auxílio de forma unificada em um único dia, um evento sem precedentes na história do programa.

Governo pagará 1,4 bilhão para antecipar Bolsa Família; quando | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família é antecipado para estas famílias

A magnitude dessa antecipação se estendeu por sete estados diferentes, alcançando 2,06 milhões de lares. O plano original abrangia 197 cidades, mas foi expandido para incluir ainda mais municípios. Esta expansão reflete o compromisso do governo em apoiar as comunidades mais necessitadas em momentos críticos.

A razão por trás dessa decisão emergencial foi o decreto de calamidade pública emitido pelo governo federal. Este decreto permitiu a liberação total dos recursos em uma data única, sem a necessidade de seguir a sequência do Número de Identificação Social (NIS). Essa abordagem visa fornecer um suporte rápido e eficiente às populações atingidas por desastres naturais, como chuvas intensas, enchentes, vendavais e períodos de seca.

Particularmente, os beneficiários que residem em áreas declaradas em situação de calamidade pública, e que foram impactados direta ou indiretamente pelos desastres, viram seus pagamentos serem antecipados para o dia 18 de janeiro. Esse ato de antecipação simboliza uma resposta ágil e humanitária do governo às adversidades enfrentadas por essas comunidades.

Lista de municípios contemplados

O MDS, ao divulgar os detalhes dessa antecipação, enfatizou a distribuição dos recursos pelos estados afetados. Santa Catarina, por exemplo, teve 109 municípios atendidos, beneficiando 53.652 famílias com um repasse de R$ 36,67 milhões.

Em Alagoas, o único município atendido foi Maceió, onde 109.692 famílias receberam R$ 75 milhões. No Amazonas, foram 55 municípios e 616.337 famílias beneficiadas, com um total de R$ 455,9 milhões distribuídos.

No Paraná, sete municípios foram contemplados, auxiliando 9.200 famílias com R$ 6,14 milhões. O Amapá teve 15 municípios atendidos, beneficiando 117.491 famílias com R$ 85,52 milhões.

O Rio de Janeiro viu 10 municípios receberem assistência, com 1.030.547 famílias beneficiadas e R$ 696,55 milhões repassados. Por fim, o Rio Grande do Sul teve 62 municípios atendidos, ajudando 131.384 famílias com R$ 88 milhões.

Esses números refletem a extensão do esforço do governo para prestar assistência em uma situação de crise, destacando a importância do Bolsa Família como um mecanismo de suporte vital para as famílias vulneráveis em momentos de necessidade extrema.

