Os 5 filmes que vão te dar medo das redes sociais

Com a ascensão das redes sociais e sua crescente influência em nossas vidas, o cinema tem explorado essa temática, muitas vezes revelando o lado sombrio e perigoso dessa conexão virtual.

Alguns filmes se destacam por abordar de forma impactante e até assustadora os riscos que podem surgir no mundo digital. Vamos conhecer cinco filmes que prometem arrepiar qualquer usuário de redes sociais com suas narrativas envolventes e alarmantes.

5 filmes de dar medo!

“Aos Teus Olhos” – O Julgamento Público

O drama brasileiro “Aos Teus Olhos” de 2018, dirigido por Carolina Jabor, aborda a história de um professor de natação acusado de assédio. A narrativa se desenrola com a repercussão do caso nas redes sociais, mostrando como a opinião pública e o julgamento precipitado podem destruir reputações e vidas.

“Menina Má.com” – A Sedução Online

“Menina Má.com”, um thriller de 2005 estrelado por Elliot Page, explora os perigos de relacionamentos virtuais. O filme narra o encontro de uma jovem de 14 anos com um fotógrafo adulto, destacando os riscos associados ao flerte e encontros online.

“Eu, Você e Todos Nós” – Conexões Virtuais e Reais

“Eu, Você e Todos Nós”, disponível no Prime Video, é uma obra que explora as conexões entre o mundo virtual e real. O filme segue a vida de vários personagens, incluindo uma artista solitária e um vendedor de sapatos, mostrando como as interações online podem afetar as relações pessoais.

“Amizade Desfeita” – O Lado Obscuro da Internet

O filme de terror “Amizade Desfeita” utiliza o formato de tela de computador para contar a história de um grupo de amigos que são assombrados por uma entidade misteriosa em uma sala de bate-papo. O filme aborda temas como cyberbullying e a disseminação de segredos na internet.

“Confiar” – O Engano na Rede

“Confiar”, disponível no Prime Video, conta a história de uma jovem que se envolve com um homem mais velho que conheceu online. O filme destaca os perigos de relacionamentos virtuais, especialmente para adolescentes, e as consequências devastadoras que podem surgir.

“Confiar”, disponível no Prime Video, conta a história de uma jovem que se envolve com um homem mais velho. (Foto divulgação)

